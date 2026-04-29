双子出産の中川翔子、大量ストック用の“離乳食タワー”公開「迫力がすごい」「量に驚いた」の声
【モデルプレス＝2026/04/29】歌手でタレントの中川翔子が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量に作り置きした離乳食のストックを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】双子出産の40歳美人歌手「準備するの大変」彩り美しい大量ストック離乳食
中川は「離乳食ストックいっぱい！」とつづり、調理中の食材や容器に小分けされた赤や緑、白の彩り豊かな離乳食を公開。続いて、「1日3回になったら大変だねぇ」と、山のように積み上げられた離乳食のトレーを披露した。
さらに「離乳食タワー」と記し、完成した大量のストックを前に微笑む姿を投稿。高く積み上げられた離乳食ストックの多さが際立っている。
この投稿に、ファンからは「離乳食タワーの迫力がすごい」「愛情たっぷり」「これだけの量を準備するの大変」「彩りが綺麗」「本当に尊敬する」「量に驚いた」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の40歳美人歌手「準備するの大変」彩り美しい大量ストック離乳食
◆中川翔子、双子息子用の大量離乳食ストック披露
中川は「離乳食ストックいっぱい！」とつづり、調理中の食材や容器に小分けされた赤や緑、白の彩り豊かな離乳食を公開。続いて、「1日3回になったら大変だねぇ」と、山のように積み上げられた離乳食のトレーを披露した。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「離乳食タワーの迫力がすごい」「愛情たっぷり」「これだけの量を準備するの大変」「彩りが綺麗」「本当に尊敬する」「量に驚いた」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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