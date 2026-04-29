【SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーG7 ＆ 仮面ライダーG3-X セット】 予約開始：4月29日13時 11月 発送予定 価格：7,260円 【SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーG6 セット】 予約開始：4月29日13時 11月 発送予定 価格：5,995円

バンダイは、食玩「SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーG7 ＆ 仮面ライダーG3-X セット」と「SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーG6 セット」を11月に発売する。4月29日13時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「仮面ライダーG7 ＆ 仮面ライダーG3-X セット」が7,260円、「仮面ライダーG6 セット」が5,995円。

本製品は、仮面ライダー生誕55周年記念作「アギトー超能力戦争ー」に登場する「仮面ライダーG7」「仮面ライダーG3-X」「仮面ライダーG6」を、それぞれ「SO-DO」ブランドから派生した、レジェンドライダーにフォーカスしたシリーズ「SO-DO CHRONICLE」で商品化したもの。

「SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーG7 ＆ 仮面ライダーG3-X セット」は、完全新規造形により、警視庁が開発した特殊装甲強化服の最新モデル「仮面ライダーG7」を「SO-DO CHRONICLE」で立体化。広い可動域により様々なポーズが再現できるほか、長剣「GZ-10＜オロチ＞」はブレード部分を換装することで展開状態と収納状態の両モードが再現できる。

また、2001年の「仮面ライダーアギト」でも活躍した「仮面ライダーG3-X」をセットで収録しており、「仮面ライダーG3」とは異なるマスクや胸部のパーツも新規造形で表現している。「仮面ライダーG3-X」には「GX-05＜ケルベロス＞」「GM-01＜スコーピオン＞」「ガードアクセラー」が付属しており、さらにオプション手首も付属し、敬礼ポーズまで再現できる。

「SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーG6 セット」は、特徴的なターコイズブルーのカラーリングを再現しており、全身のマーキングはシールで細かなデザインの再現度を追及。「仮面ライダーG3-X」とは異なるマスクなどのパーツも新規造形で表現している。

二丁拳銃である「GH-09＜オルトロス＞」が付属し、仮面ライダーG6に装備可能。背面の「フライトユニット」展開状態を再現できる全幅168mmの交換用ウイングパーツが付属するほか、専用台座も付属し、飛行ポーズでのディスプレイを楽しめる。

「SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーG7 ＆ 仮面ライダーG3-X セット」

「SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーG6 セット」

素材：ABS、PVC、MABS素材：ABS、PVC、MABS

(C)石森プロ・東映