「どれほどの価値があるのか？」今季25発、得点ランクでトップ独走も…日本代表FWの実力を現地メディアが疑問視「強豪相手に得点したことがない」

「どれほどの価値があるのか？」今季25発、得点ランクでトップ独走も…日本代表FWの実力を現地メディアが疑問視「強豪相手に得点したことがない」