「どれほどの価値があるのか？」今季25発、得点ランクでトップ独走も…日本代表FWの実力を現地メディアが疑問視「強豪相手に得点したことがない」
フェイエノールトのFW上田綺世について、オランダで議論が巻き起こっている。
フェイエノールト在籍３年目を迎えている日本人FWは今季、エールディビジでゴールを量産。ここまでリーグ戦29試合25ゴールをマークしており、得点王ランキングで２位と９点差をつけるなどトップを独走している。
目に見える結果を残している一方で、その活躍に対して否定的な意見もあるようだ。オランダメディア『VP』は、同じメディアのポッドキャスト「＃DoneDeal」で、「上田がトップリーグで通用する準備ができているかどうかが疑問視されている」と伝える。
ポッドキャストでは、「誰がそんなものに騙されるんだ？」「エールディビジでたくさんゴールを決めたストライカーが、トップリーグでどれほどの価値があるというのか？」などと指摘。「結局のところ、スカウトはテルスターやNAC相手に何ゴール決めたかだけを見ているわけではない。彼らが見るのは、ヨーロッパで何を成し遂げたかだ」と見解を示す。
また、「上田は主に格下のクラブ相手に得点を挙げる傾向がある」「彼は過去３年間、アヤックス、PSV、AZといった強豪クラブ相手に一度も得点したことがない」などと上田が国内の強豪相手に結果を残せていないことを問題視している。
今季の好パフォーマンスを受けて複数のプレミアクラブからの関心が噂されているなか、その実力を疑う声もあるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…
フェイエノールト在籍３年目を迎えている日本人FWは今季、エールディビジでゴールを量産。ここまでリーグ戦29試合25ゴールをマークしており、得点王ランキングで２位と９点差をつけるなどトップを独走している。
目に見える結果を残している一方で、その活躍に対して否定的な意見もあるようだ。オランダメディア『VP』は、同じメディアのポッドキャスト「＃DoneDeal」で、「上田がトップリーグで通用する準備ができているかどうかが疑問視されている」と伝える。
ポッドキャストでは、「誰がそんなものに騙されるんだ？」「エールディビジでたくさんゴールを決めたストライカーが、トップリーグでどれほどの価値があるというのか？」などと指摘。「結局のところ、スカウトはテルスターやNAC相手に何ゴール決めたかだけを見ているわけではない。彼らが見るのは、ヨーロッパで何を成し遂げたかだ」と見解を示す。
今季の好パフォーマンスを受けて複数のプレミアクラブからの関心が噂されているなか、その実力を疑う声もあるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…