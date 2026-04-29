俳優の瀬戸朝香（49）が、髪をダークネイビーに染め、前髪をカットした“激変”ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】瀬戸朝香、“イケメン感ダダ漏れ”と話題の長男＆激変ショット（別カット）

2007年に元V6の井ノ原快彦と結婚し、16歳の長男と12歳の長女を育てている瀬戸。Instagramでは、生番組のオフショットのほか「イケメン感ダダ漏れです！」と話題になった長男との親子ショット。さらに「念願の！親子共演中」とつづった長女とのダンス動画などを発信している。

雰囲気“激変”の新ヘアスタイル披露

2026年4月27日の更新では「きのう またひとつ作品を終えました ひと段落したから、ヘアチェンジ ただのブラックだと なんだかな…と思い 少しだけブルーを入れた ダークネイビーな感じ 伸びた分だけ、重い部分を軽くしてもらいました 前髪も切ったよ」とつづり、撮影を終えてヘアスタイルを変えたことを報告した。

雰囲気が大きく変わった“激変”ショットに、ファンからは「いつもと雰囲気が全く違う〜」「お似合いでステキ！めっちゃ魅力的ですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）