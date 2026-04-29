開催：2026.4.29

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 7 - 0 [ジャイアンツ]

MLBの試合が29日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとジャイアンツが対戦した。

フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリーで試合は開始した。

4回裏、5番 ブランドン・マーシュ 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでフィリーズ得点 PHI 1-0 SF

6回裏、3番 ブライス・ハーパー 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 2-0 SF、4番 アドリア・ガルシア 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 4-0 SF、7番 アレク・ボーム 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 5-0 SF

8回裏、8番 ジャスティン・クロフォード 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 6-0 SF、1番 トレー・ターナー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 7-0 SF

試合は7対0でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのヘスス・ルサルドで、ここまで2勝3敗0S。負け投手はジャイアンツのタイラー・マーリーで、ここまで1勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-29 10:10:19 更新