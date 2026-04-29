開催：2026.4.29

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 7 - 11 [カージナルス]

MLBの試合が29日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカージナルスが対戦した。

パイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフト、対するカージナルスの先発投手はカイル・レーヒーで試合は開始した。

2回表、5番 ノーラン・ゴーマン 初球を打ってライトスタンドへのホームランでカージナルス得点 PIT 0-1 STL

3回表、9番 ビクター・スコット 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでカージナルス得点 PIT 0-2 STL、4番 ジョーダン・ウォーカー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 PIT 0-3 STL

5回表、3番 アレク・バールソン 5球目を打ってタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 PIT 0-4 STL、4番 ジョーダン・ウォーカー 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでカージナルス得点 PIT 0-5 STL、5番 ノーラン・ゴーマン 7球目を打ってセンターへの犠牲フライでカージナルス得点 PIT 0-6 STL

6回裏、1番 オニール・クルーズ 3球目を打ってセンターへのホームランでパイレーツ得点 PIT 1-6 STL、4番 ライアン・オハーン 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 PIT 3-6 STL

7回表、4番 ジョーダン・ウォーカー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 PIT 3-7 STL、5番 ノーラン・ゴーマン 5球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでカージナルス得点 PIT 3-8 STL、6番 マシン・ウィン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 PIT 3-9 STL

8回表、3番 アレク・バールソン 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 PIT 3-11 STL

8回裏、4番 ライアン・オハーン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 4-11 STL、5番 ニコラス・ゴンザレス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 6-11 STL

9回裏、7番 コナー・グリフィン 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 7-11 STL

試合は7対11でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのカイル・レーヒーで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はパイレーツのブラクストン・アシュクラフトで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-29 10:28:11 更新