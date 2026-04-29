開催：2026.4.29

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 3 - 0 [Rソックス]

MLBの試合が29日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとRソックスが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するRソックスの先発投手はペイトン・トーリで試合は開始した。

3回裏、4番 岡本和真 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 2-0 BOS

5回裏、3番 ウラジーミル・ゲレロ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 3-0 BOS

試合は3対0でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのトレイ・イェサベージで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はRソックスのペイトン・トーリで、ここまで0勝1敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、1勝1敗4Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.265。さらに、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、2打点、打率は.223となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-29 10:36:12 更新