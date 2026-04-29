CUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」がいま、韓国で大きな広がりを見せている。韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』で披露された韓国語バージョンのパフォーマンス映像は、YouTube公開からわずか1カ月で1000万再生を超え、コメント欄にも韓国語の反応が相次いでいる。

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「中途半端な可愛さにはうんざりだけど…」

コメント欄には、「中途半端な可愛さにはうんざりだけど、極端な可愛さは受け入れられる」、「日本のアイドルはダンスや歌唱力よりも、ファンにどれだけ元気を与えられるかが大事という話をこれまで理解できなかったけど、やっとわかった」といったCUTIE STREETの振り切った“かわいさ”を新鮮に受け止める声も見られる。



CUTIE STREET ©時事通信社

K-POPで主流となっているクールさや、洗練されたガールクラッシュ（同性ウケするカッコいい女性）とは異なり、見る人を明るい気持ちにさせる日本のアイドルらしい魅力が、韓国の視聴者にも届き始めているのだろう。コメント欄の一部だけで韓国全体の空気を語ることはできない。それでも、彼女たちのパフォーマンスが現地のリスナーに新鮮さをもって受け止められていることは、今回の反響を読み解くうえで重要な手がかりになる。

K-POPのガールズグループは、いまや世界のポップシーンにおける大きな基準のひとつになっている。歌やダンスの完成度、コンセプトの強さ、ファッション性、映像の作り込みまで、どれも高い水準で磨かれている。特に近年は、強くてクールな女性像や、同性からも憧れられるスタイルを打ち出すグループが大きな支持を集めてきた。

だからこそ、CUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」は、韓国の視聴者にとって新鮮に映ったのではないか。彼女たちは、K-POP的な洗練をなぞるのではなく、日本のアイドル文化が大切にしてきた“かわいい”や“元気を届ける”という価値を前面に出している。完璧な姿を見せて憧れを集めるというより、見ている人の気持ちをふっと軽くするような親しみやすさ。CUTIE STREETは、K-POPの完成度とは別の角度から、ポップミュージックの楽しさを届けている。

「かわいい」を全力で追求する姿勢がヒット

「かわいいだけじゃだめですか？」というタイトルだけを見ると、少し甘い自己肯定ソングのようにも思える。だが、実際のパフォーマンスはその印象よりずっと戦略的だ。耳に残るサビ、真似しやすい振付、メンバーごとに異なる表情、カラフルな衣装、動きのわかりやすいフォーメーション。そのすべてが、“かわいい”を短い時間で伝えるために組み立てられている。

CUTIE STREETの強さは、かわいさを中途半端に扱わない姿勢にある。照れや逃げを残さず、最初から最後まで“かわいい”をやり切ってみせることで、幼さや甘さに見えがちな可愛さを、グループの個性そのものへと変えている。“かわいい”を補助的な要素ではなく、表現の中心に置いていることが、韓国の視聴者にも新鮮に届いたのだろう。

この受け止められ方は、アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」がここ数年で積み上げてきた方向性ともつながっている。KAWAII LAB.は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETらを通じて、“かわいい”を単なるビジュアルの魅力ではなく、楽曲、衣装、SNS、ライブ体験まで含めたグループの見せ方として磨いてきた。

たとえば、FRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」は、“自分のかわいさを自分で肯定する”というメッセージを、SNSで共有しやすい楽曲と振付に落とし込んだ。CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」は、ファンとの掛け合いや応援ソングとしてのわかりやすさによって、ライブとSNSの両方で広がっていった。そしてCUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」は、その流れをさらにストレートに進め、“かわいい”そのものを表題に掲げた楽曲として受け取られている。

「真似しやすい」から「SNSでバズりやすい」

KAWAII LAB.の楽曲に共通しているのは、入口の広さだ。サビのフレーズが耳に残り、振付を真似しやすく、グループの色もひと目で伝わる。聴いた瞬間に楽曲の温度がわかり、SNSでも広がりやすい。海外のリスナーにとって、歌詞の細かなニュアンスをすべて理解することは簡単ではない。だが、サビでの表情、手の動き、衣装の色、メンバーの明るいリアクションは、言葉より先に届く。むしろ韓国語で歌われたことで、現地の視聴者にとっては、より自分たちに向けられた曲として受け止めやすくなったのだろう。

筆者はこれまで、CUTIE STREETを取材し、ライブやインタビューを通して彼女たちの歩みを見てきた。そこで印象に残っているのは、彼女たちの“かわいい”が、決められたコンセプトをそのまま演じるだけで生まれているわけではないことだ。

CUTIE STREETには、モデルや女優、アイドル経験者、オーディション番組を経験したメンバーなど、さまざまな背景を持つメンバーが集まっている。表情の作り方、ステージでの見せ方、言葉の選び方にも、それぞれの個性がある。全員で同じ方向を向きながら、それぞれの色もちゃんと見える。そのにぎやかさが、CUTIE STREETの“かわいい”に奥行きを与えている。

もちろん、その親しみやすさは感覚だけで生まれているものではない。表情の切り替え、サビ前後の視線の置き方、振付の見せ場、メンバー同士の距離感、衣装のシルエット。そうした細部が、“かわいい”を最大限に伝えるために組み立てられている。どのフレーズが耳に残るのか、どの動きが真似されるのか、どの表情がSNSで共有されるのか。そこまで含めて作られているからこそ、彼女たちのパフォーマンスは映像でも強いし、ショート動画にも向いている。

韓国での広がりは、CUTIE STREETがもともと持っていたSNSでの強さが、韓国語版と『M COUNTDOWN』出演によって一気に表に出た結果とも言える。もともと「かわいいだけじゃだめですか？」は、短い動画でも魅力が伝わりやすい楽曲だ。そこに韓国語版としての届け方と、現地の音楽番組への出演が重なったことで、韓国の視聴者にも届きやすくなった。それでも彼女たちは、K-POP風に自分たちを作り替えたわけではない。韓国語で歌うことで現地のリスナーに近づきながら、CUTIE STREETらしい“かわいい”はそのまま届ける。そのバランスが、「日本のアイドルらしさ」として新鮮に映ったのだろう。

「日本のアイドル文化」は海外でどう受け止められるか

思えば、「かわいいだけじゃだめですか？」という問いかけは、かなり挑発的でもある。かわいいだけでは足りない、もっと歌やダンスで見せなければいけない、もっと大人っぽく、もっと洗練されていなければいけない。そうした評価の中で、CUTIE STREETはあえて“かわいい”を真正面から掲げている。もちろん、彼女たちは技術を放棄しているわけではない。むしろ、かわいく見えるための技術、明るく届けるための体力、何度見ても楽しいと思わせる表現の工夫を積み重ねている。だからこそ、彼女たちのパフォーマンスは強い。「かわいいだけ」ではなく、“かわいい”をどこまで本気で作り込めるか。CUTIE STREETは、その問いへの答えをステージで見せている。

韓国での反響は、CUTIE STREETにとって大きなきっかけになるはずだ。海外で再生数を伸ばしたことに加え、日本のアイドルが大切にしてきた、見ている人を元気にする力や親しみやすさ、“かわいい”をまっすぐ肯定する姿勢が、K-POPの本場である韓国でもひとつの魅力として受け止められた。CUTIE STREETの“かわいい”は、ただ甘いものではなく、楽曲、衣装、振付、表情、SNSでの広がり方まで含めて作り込まれた、彼女たちの大きな武器になっている。

「かわいいだけじゃだめですか？」という言葉は、いまや日本国内だけに向けられたものにとどまらない。国や言葉が違っても、明るい気持ちになれるもの、思わず目で追ってしまうもの、もう一度見たくなるものは伝わる。ただ、それは自然に届くものではなく、CUTIE STREETが“かわいい”を感覚だけで終わらせず、曲として、パフォーマンスとして、映像として届く形にしてきたからこそだ。今回の韓国での広がりは、日本のアイドル文化が海外でどう受け止められていくのかを考えるうえでも、大きなヒントになっている。

（川崎 龍也）