農作業の開始から家屋の建設まで、東アフリカのルオの人々は、災いを退けるために「特別な性交」を儀礼として行う。夫に先立たれた妻には「代理夫」が与えられ、その役割には儀礼的セックスも含まれるという。生殖でも快楽でもない、「第3のセックス」とはどんなものか。『人類学者が教える性の授業』（ハヤカワ新書）より一部抜粋してお届けする。

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冠婚葬祭や引っ越しのときも…儀礼としてのセックスとは？

東アフリカのヴィクトリア湖東岸一帯に住むルオの人々の間では、しばしば不幸なことや災いが降りかからないように、事が起きる前に、さまざまな儀礼が行われています。土地分配、子どもの誕生や結婚、または親や子どもの死に際しての人生儀礼、耕作・種まき・雑草取り・収穫などの農作業の開始、独立コンパウンド（屋敷地）の建設など特別な機会には、儀礼としてセックスを行います。



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ルオ社会における儀礼的セックスに関しては、『結婚と死をめぐる女の民族誌』（世界思想社）など人類学者の椎野若菜による調査・報告に詳しく紹介されており、本節もその内容に基づきますが、椎野自身この儀礼的セックスを「特別な性交」と記しています。つまり、ルオ社会では、生殖や快楽のために行うセックスとは別に、災いが降りかかってこないようにする「特別な性交」というものがあるのです。

ルオ社会におけるセックスを見ていく前に、そもそもルオの人々がどんな生活をしているのか、まず簡単に解説しておきたいと思います。

結婚した順に序列がある複数の妻たち

ルオの人々は、主に漁業や農業、牧業に従事しながら暮らしており、既婚の男性を中心に2、3世代にわたる拡大家族が、ひとつのコンパウンドのなかで集まって暮らしています。ルオの男性は複数人の妻を持つことができるため、コンパウンド内にそれぞれの妻の家屋を建てて生活します。何事においてもリーダーシップを発揮する夫を中心として、子どもたちは生まれてきた順、妻は結婚した順に序列があり、コンパウンド内のさまざまな活動がなされねばならないことになっています。

ルオの慣習的規範では、こうしたコンパウンドの序列に従って決められた活動をきちんと行わないと、不幸なことが起こるとされ、ルオの人々の行動はこの規範にかなりの程度、方向づけられています。コンパウンドでの生活は、そのように、強力に彼らの精神世界に根ざしていると言えるでしょう。

成人しても未婚だと「娼婦」と呼ばれる

息子たちは、大きくなると父のコンパウンド内に家屋を建てて、嫁を迎え、数年の結婚生活を送ったのちに自身のコンパウンドを持ち、独立します。ルオ社会では成人女性は結婚しているのが当たり前とされており、娘たちも成人を迎えるまでに結婚することが望ましいとされます。もし、成人したにもかかわらず未婚のままだと、「男の間を動き回る女」、すなわち「娼婦」と呼ばれ、軽蔑されるのです。

ルオ社会では男女の結婚が成立すると、夫側から妻側へと婚資としてウシ数頭が支払われます。離婚した際には、この婚資を返却しなければなりません。また、夫婦のいずれかが亡くなったとしても、この結婚関係は解消されることはありません。仮に夫を亡くした寡婦は、その後も亡くなった夫の妻として生き続けることが期待されています。ルオの言葉で寡婦とはチ・リエルと言いますが、「墓の妻」という意味があります。夫に先立たれた妻は、その後も夫の土地＝コンパウンドに留まり続けます。

夫を亡くした女性に「代理夫」が必要なワケ

他方で、寡婦となった女性は、夫の代わりに家族の面倒を見てくれる別の男性と夫婦のような関係を持つようになります。このような関係をルオでは「テール関係」と呼び、寡婦の代理夫を「ジャテール」と呼びます。

ジャテールとなった男性は、寡婦やその亡き夫との間に生まれた子どもたちの労働や経済などさまざまな面での面倒を見なければなりません。また、寡婦との間に子どもが生まれれば、それは亡き夫の名を引き継ぐ子として育てられます。つまり、寡婦の子として、寡婦が婚姻後に所属してきた父系集団の成員に組み入れられるのです。

「特別な性交」について言えば、慣習に従わない誤った方法で行うと、当事者もしくは家族の病気や死など不幸がもたらされると信じられています。寡婦が慣習通りに儀礼や諸活動を行うには、決まったパートナーが必要になります。つまり、代理夫（ジャテール）に求められるのは、儀礼的セックスとしての「特別な性交」と、農作業や牛を使った犂すき作業、家屋やコンパウンドの建設などの男性の仕事の遂行なのです。逆に言えば、そのために寡婦はジャテールを必要とするのです。

〈精液を飲み込むことで「一人前の男性」になれる…「同性愛」がルール化されたサンビア社会の“常識を揺さぶる性教育”〉へ続く

（奥野 克巳）