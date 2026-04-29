ドジャースは28日（日本時間29日）、ブルージェイズから金銭トレードでタイラー・フィッツジェラルド内野手（28）を獲得したことを発表した。40人枠に空きを作るため、ランドン・ナック投手（28）を60日間の負傷者リスト（IL）に移行した。

同内野手は2019年のMLBドラフト4巡目（全体116位）でジャイアンツに入団。23年にメジャーデビューし、翌24年には自己最多の96試合に出場し、打率.280、15本塁打、34打点、17盗塁を記録した。メジャー通算では178試合の出場で打率.252、21本塁打、53打点、28盗塁。

24年は遊撃をメインに一塁、二塁、左翼、中堅と5ポジションを守り、投手としても3試合に登板。今季開幕後にブルージェイズに移籍したが、出番はなく、4月24日（同25日）にDFA（メジャー40人枠から外す措置）となった。

ドジャース内野陣はベッツが右腹斜筋の張りで、オフに右足首の手術を受けたエドマン、同じく左肘の手術を受けたE・ヘルナンデスがそれぞれ負傷者リスト（IL）に入っており、遊撃、二塁はロハス、キム・ヘソン、フリーランドらが務めている。