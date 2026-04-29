「ぽこポケ」、イベント「ヤミラミの宝石集め」が本日4月29日より開催「あかいクリスタルのカケラ」をけんちくキットや家具と交換できる
【ヤミラミの宝石集め】 開催期間：4月29日5時～5月14日4時59分
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ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」のゲーム内イベント「ヤミラミの宝石集め」を本日4月29日5時より開催した。期間は5月14日4時59分まで。
期間中、街にくらやみポケモンのヤミラミがやってきて、イベントを遊ぶことでともだちになることが可能。また、イベント期間中に手に入る特別なアイテム「あかいクリスタルのカケラ」をあつめることで、宝石探しをモチーフにした家具等のアイテムと交換ができる。
イベントの遊ぼ方は以下の通り。1. ポケモンセンターの近くにいるヤミラミに話しかけてともだちになろう。 2. フワンテににんぎょうをみせゆめしまへ。ゆめしまで「あかいクリスタルのカケラ」を集めよう。 3. 集めた「あかいクリスタルのカケラ」をポケモンセンターでアイテムと交換しよう。
□イベント「ヤミラミの宝石集め」開催！のページ
『ぽこ あ ポケモン』でイベント「ヤミラミの宝石あつめ」が本日4月29日（水）から開催中！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) April 29, 2026
イベントに参加することで、ヤミラミとともだちになることができるよ。
ゆめしまで「あかいクリスタルのカケラ」をあつめて、たからさがしをモチーフにした家具などのアイテムと交換しよう！… pic.twitter.com/Sjiyh0vvyv
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