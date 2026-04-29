ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」のゲーム内イベント「ヤミラミの宝石集め」を本日4月29日5時より開催した。期間は5月14日4時59分まで。

期間中、街にくらやみポケモンのヤミラミがやってきて、イベントを遊ぶことでともだちになることが可能。また、イベント期間中に手に入る特別なアイテム「あかいクリスタルのカケラ」をあつめることで、宝石探しをモチーフにした家具等のアイテムと交換ができる。

イベントの遊ぼ方は以下の通り。

1. ポケモンセンターの近くにいるヤミラミに話しかけてともだちになろう。 2. フワンテににんぎょうをみせゆめしまへ。ゆめしまで「あかいクリスタルのカケラ」を集めよう。 3. 集めた「あかいクリスタルのカケラ」をポケモンセンターでアイテムと交換しよう。

□イベント「ヤミラミの宝石集め」開催！のページ

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