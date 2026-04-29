◆欧州ＣＬ ▽準決勝第１戦 パリＳＧ５―４バイエルン（２８日、パルク・デ・プランス）

前回王者のパリＳＧ（フランス）がホームで過去６度優勝のバイエルン（ドイツ）に５―４で勝利した。

壮絶な打ち合いとなった一戦。先制点はバイエルンだった。前半１７分にケインがＰＫを決めて先制した。しかし、同２４分にパリＳＧのクバラツヘリアが左サイドでボールを受けると、ドリブルでエリア内に侵入し、右足シュートをゴール右隅へ流し込んで１―１。同３３分には左ＣＫからネベスが頭で勝ち越し弾を決めた。

同４１分にバイエルンのオリーセが強烈な左足シュートをたたき込んで２―２に追いつくも、前半終了間際にデンベレがＰＫを決めて、前半は３―２でパリＳＧがリードして折り返した。

その勢いのまま後半立ち上がりにパリＳＧが一気に突き放した。後半１１分に右からのクロスをクバラツヘリアが右足シュートを決めると、同１３分にはデンベレがエリア内で相手の股の間を抜くシュートを決めて５―２とした。

バイエルンは同２０分にＦＫからウパメカノが頭で合わせて１点を返し、同２３分にはディアスが裏への抜け出しから巧みなトラップでチャンスを作り、エリア内で右足シュートを決めて１点差まで迫ったが、第１戦は５―４でホームのパリＳＧが先勝した。

なおバイエルンの日本代表ＤＦの伊藤洋輝は出番がなかった。

準決勝の第２戦は５月６日に行われる。