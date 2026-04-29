球団発表

米大リーグ、ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でマーリンズとの一戦に臨む。試合から2時間前、球団から金銭トレードを巡る一報が舞い込み、日本ファンから反響が寄せられている。

ドジャースは同日、公式Xで「ドジャースはブルージェイズから内野手兼外野手のタイラー・フィッツジェラルドを金銭トレードで獲得した。40人枠を空けるため、ドジャースは右腕ランドン・ナックを60日間の負傷者リスト（IL）に移行させた」と発表した。

フィッツジェラルドは、2019年にMLBドラフト4巡目でジャイアンツ入りした28歳。メジャーでは2023年から2025年までの3シーズンプレーし、通算打率.252、21本塁打、53打点を記録。今年4月に金銭トレードでブルージェイズに移籍も、DFAとなっていた。

一方、28歳のナックは2024年にドジャースでメジャーデビュー。昨季は10試合に登板して3勝2敗、防御率4.89だった。今季は3月に15日間のIL入りして開幕を迎えていた。

祝日の朝にドジャースから舞い込んだ一報に、ネット上の日本ファンからは「嘘でしょ？！いつのま、、に、、、」「えええええ」「ナックの投げる姿まだ見てないんだけど」「まじ？

てかナック……」「ナックってそんな重症やったんや」など、驚きの声が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）