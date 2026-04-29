〈初めて男性を好きになったとき「女性の身体だったらよかったな」と…“可愛すぎるオネエ”としてブレイクしたゆしんが明かす、自身のジェンダーと性のこと〉から続く

かつて、“可愛すぎるオネエタレント”としてテレビに引っ張りだこだった、ゆしん。華やかな笑顔と軽快なトークで人気を博した一方、その裏では想像を超える苦悩と葛藤を抱えていた。テレビの第一線から少し距離を置いた今、これまでの壮絶な半生について、率直な言葉で語ってもらった。（全4回の4回目／最初から読む）

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ゆしんさん ©釜谷洋史／文藝春秋

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はるな愛さんに憧れたことがきっかけで芸能界へ

――ゆしんさんは、タレント・はるな愛さんの半生を描いたNetflix映画「This is I（ディス イズ アイ）」にも出演されていますね。

ゆしんさん（以下、ゆしん） はい。ショーパブのメンバーの一人、ジェニファー役を演じさせていただいています。

お芝居は今回が初めてで、映画も初出演だったので、セリフを覚えることも含めてすべてが難しかったです。ただ、現場の空気や作品の世界観がとても素敵で、作品に関わらせていただけたこと自体が本当に幸せでした。

これをきっかけに、今後はいろいろなお芝居を通して、自分の思いを伝えていけたらと思っています。

――はるな愛さんとは、プライベートでも仲が良いそうですね。

ゆしん もともと、愛さんに憧れたことがきっかけで芸能界に入りました。

愛さんが松浦亜弥さんの楽曲に合わせて口パクでパフォーマンスをする「エアあやや」を見て衝撃を受け、ファンになってすぐにバースデーイベントに参加しました。当時はまだ、自分の中で男性と女性のどちらなんだろう？ と性について迷っていた時期でもありました。

そんな中、イベントのトーク中に愛さんから「ちょっと、あなた上がってきて！」とステージに呼ばれたんです。そして、「あなた、こっち側よね」と言われて。そのときは、今のように女性らしい格好もしておらず、男性の姿のままだったのですが、愛さんには自分の内面を見抜かれていたのだと思います。

その後、23歳のときに「ロンドンハーツ」でご一緒してから現在まで、ずっとかわいがっていただいています。

生きることを諦めようとした人たちを救うパイオニア・はるな愛

――今のゆしんさんがあるのは、はるな愛さんの影響も大きいのでしょうか。

ゆしん そうですね。芸能のお仕事が少なくなったときも、愛さんが経営されている飲食店で働かせていただいたこともありました。今はありがたいことに活動の幅も広がっていますが、実は今でもお店に籍を置かせていただいています。

もう18年になるのかな。人生の節目には必ず愛さんがいて、その時の私に必要な言葉をかけてくださるんです。

だからこそ、今回こうして愛さんの物語の一部に参加させていただけたことは、本当に幸せですし、作品に関わることで、改めて愛さんのすごさを実感しました。

――お名前の通り、愛に溢れる方なんですね。

ゆしん これからも愛さんとは、お食事をしたり悩みを聞いていただいたりしながら、ずっとかけがえのない存在であり続けると思います。私の人生になくてはならない人です。

正直、厳しく叱られたこともありますが、どの瞬間も愛を持って接してくださる方で、私だけでなく、生きることを諦めそうになっていた人たちを救ってきた、まさにパイオニアのような存在だと思います。

愛さんの背中は本当に大きくて、実物の背中もどんどん大きくなってるんですけど（笑）。それでも、いつかその背中を超えられるように頑張りたいと思っています。

いろんな企画でありのままの姿を見せている「なできゅん」

――ありがとうございます（笑）。では、映画の撮影で特に大変だったエピソードもあれば教えてください。

ゆしん 作品の中に、「ちょっと！」と一言だけセリフを言うシーンがあるのですが、初日の撮影で緊張してNGが多くて……。松本優作監督に相談したら「ゆしんさん、キレイキレイしすぎです」と（笑）。

振り返ると、自分ではきれいに見せようとしすぎていたんだと思います。そこで、思い切ってドスをきかせた声でセリフを言ってみたところ、OKが出ました。いつも通りの自分でいようと思いましたね。

――演技のほかに、新しく始められたことはおありですか。

ゆしん はるな愛さんと私、振付師の鈴木ゆまちゃん、グラビアアイドルのたけうち亜美ちゃんの4人で、YouTubeチャンネルを立ち上げました。チャンネル名は「なでしこくらぶ きゅん♡」。「なできゅん」で、週1回の更新を目標に活動しています。

内容は、台本もなければ、ほぼフリートークで進めていて、やりたい放題の姿をお見せしているので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。

――そうそうたるメンバーですね！

今年で37キャラット（37歳）、小説にもチャレンジ

ゆしん あとは、美容の分野にも力を入れていて、現在は自分のブランドを立ち上げる準備をしています。これまで「ゆしんプロデュース」として商品を展開してきましたが、今後はブランドと並行してプロデュースにも引き続き取り組んでいきたいと考えています。

「綺麗になりたい」という気持ちは誰しも共通しているものだと思うので、忙しくてなかなか肌のケアができない方に向けたスキンケアを作りたいと考えています。物価が上がっている中でも、できるだけコストを抑え、多くの方に手に取っていただけるものにしたいですね。

ダイヤモンドに例えると、今年で私は37キャラット（37歳）になるので、これからもいろいろなことにチャレンジしていきたいと思っています。

――年齢をダイヤモンドのキャラット数に例える表現、とても素敵です。他にも、新しくチャレンジしていることがあったら教えてください。

ゆしん 実は今、本を書いています。エッセイではなく小説なのですが、これが本当に難しくて。内容は家族愛をテーマにしていて、「愛にはさまざまな形があるけれど、何気ない愛こそが一番大きいのではないか」という思いを描いています。完成まで、楽しみにしていただけたら嬉しいです。

「自分らしく生きていい」と伝えたい

――ゆしんさんの小説、楽しみです。最後に、今後の目標と伝えたいことがあれば教えてください。

ゆしん フリーになって6年が経ちますが、こうして生活していけるだけのお仕事をいただけていることは、本当にありがたいことだと感じています。これまでさまざまなことに挑戦してきて、自分では“器用貧乏”だと思うこともありますが、それでも「いろいろできる方が幸せなんじゃないか」と思っています。

自分が何者なのか迷っている方には、「何者かにならなくてもいい。そのままのあなたで、自分らしく生きてほしい」と伝えたいです。

今はメディアへの露出が多くない分、その想いをどう伝えていくかを考えたときに、さまざまな表現を通して届けていけたらと思っています。

学生時代に鑑別所に入ったり、借金を背負ったり、自分の未熟さで苦しい時期もありましたが、それでも今は前を向いて生きています。こんな自分でもちゃんと笑って生きられているので、みんなも「大丈夫やで！」と思ってもらえたら嬉しいです。

（佐藤 ちひろ）