蛇口からビール！　箱根でGW限定クラフトビールフェス開催、3800円飲み放題でオリジナルタンブラーも！

2026年のゴールデンウィークは、晴れや曇りが多い予報。最高気温も25℃前後と初夏の暑さが到来しそうだ。そんなゴールデンウィーク期間の4月29日（水）から5月6日（水）まで、箱根で「箱根ビールフェスタ2026」が開催される。どのようなビールが並ぶのか。

蛇口からビール!? 夢の「蛇口ビール」が楽しめる

2026年4月29日（水）〜5月6日（水）のゴールデンウィーク期間中、鈴廣かまぼこの里にて「箱根ビールフェスタ2026」が開催される。

「箱根ビールフェスタ2026」

老舗かまぼこメーカーの『鈴廣』が作るクラフトビール「箱根ビール」3種のほか、『GORA BREWERY』や『いわて蔵ビール』のビールもラインナップ。

なかでも注目なのは、“蛇口ビール”から注いで楽しめる「箱根ビール」だ。「水道からビールが出てきたら楽しいのに！」というビール好きの夢を叶えるべく、ゴールデンウィーク限定でかまぼこの里の三角広場に設置される。文字通り、蛇口をひねるとビールが出てくるようになっている。飲むだけではなく、体験する楽しさもある。

夢の蛇口ビール

また、ビールだけではなく、『鈴廣』ならではのかまぼこピンチョスやシーフランク＆ポテトなど、クラフトビールと相性の良いおつまみも用意される。好みの組み合わせを探すのも楽しそうだ。

ビールと合わせたつまみも購入できる

全国のクラフトビールからゲストビールも登場！

イベントには、3種類のチケットで参加が可能。少しだけ飲みたいという人には、「ちょい飲みチケット」（2杯 1800円）が、箱根ビール全種をかならず飲みたいという人には「しっかり飲みチケット」（4杯 3000円）がオススメ。

さらに、がっつり飲みたい！という人には「がっつり飲みチケット」なるものも。こちらは、3800円で飲み放題。思いのまま、ビールを楽しみ尽くしたいという人にはもってこいだ。

いずれのチケットにも、ぷちかまバラ1個とオリジナルタンブラー（250ml、3000円相当）が付いてくる。

「箱根ビールフェスタ2026」チケット一覧

箱根は、都心から約90分と日帰りでも行きやすい。足を伸ばしてみて、ゴールデンウィークにしか楽しめない“蛇口ビール”を堪能してみてはいかがだろうか。

※フードメニューはプランには含まれない

※購入特典のオリジナルタンブラー（250ml）にて提供

※ゲストビールを楽しむには、上記チケットの利用が必要

「箱根ビールフェスタ2026」

開催期間：2026年4月29日（水）〜5月6日（水）

開催時間：10時〜16時

開催場所：鈴廣かまぼこの里（神奈川県小田原市風祭245）

参加店舗：三角広場、CAFE107、鈴なり市場軒下

チケット料金：「ちょい飲みチケット」1800円（税込）2杯、「しっかり飲みチケット」3000円（税込）4杯、「がっつり飲みチケット」3800円（税込）飲み放題

問い合わせ：0120-07-4547（9時〜18時）

公式サイト：https://kamaboko.com/events/hakonebeer_festival/

【画像】「箱根ビールフェスタ2026」で飲めるビール一覧（5枚）