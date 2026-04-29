海外で歴史的大ヒット、マイケル・ジャクソンの伝説的な軌跡を凝縮したキャラクターポスター
“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの半生を描く伝記映画『Michael／マイケル』が、海外で歴史的な大ヒットスタートを記録する中、キャラクターポスター4種が公開された。
【動画】映画『Michael／マイケル』最終トレーラー
本作は4月24日より世界82の地域、2万3230劇場、5万529スクリーンで公開され、全世界で2億1740万ドルを記録。『ボヘミアン・ラプソディ』や『オッペンハイマー』などを超え、伝記映画史上No.1のオープニング成績となった。北米でも初週末9700万ドルを突破し、2026年公開の実写映画として最高のスタートを切るなど、まさに“キング・オブ・ポップ”の名にふさわしい快進撃を見せている。
今回解禁されたポスターは、マイケルのキャリアを象徴する4つのビジュアル。「BAD」版では黒いジャケット姿、「Beat It」版では黒×赤のアイコニックな衣装、「Billie Jean」版ではスパンコールジャケットとトレードマークの黒いハット姿が印象的に描かれている。さらに、ジャクソン5時代の姿を切り取った「ヤング・マイケル」版もあり、伝説的な軌跡を凝縮したビジュアルとなっている。
人類史上最も売れたアルバム『スリラー』をはじめ、ムーンウォークなど革新的なパフォーマンスで音楽史に名を刻んだマイケル。本作では、ジャクソン5として才能を見いだされた幼少期から、世界的エンターテイナーへと駆け上がるまでの軌跡を描く。父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら名曲を生み出していく“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独にも迫る。
製作は『ボヘミアン・ラプソディ』のグレアム・キング、監督は『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズで知られるアントワーン・フークア。主演にはマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンが抜てきされ、幼少期をジュリアーノ・ヴァルディが演じる。
世界的な成功を収める中、日本では6月12日より全国公開。伝説のスターの人生を描く本作に、さらなる注目が集まりそうだ。
【動画】映画『Michael／マイケル』最終トレーラー
本作は4月24日より世界82の地域、2万3230劇場、5万529スクリーンで公開され、全世界で2億1740万ドルを記録。『ボヘミアン・ラプソディ』や『オッペンハイマー』などを超え、伝記映画史上No.1のオープニング成績となった。北米でも初週末9700万ドルを突破し、2026年公開の実写映画として最高のスタートを切るなど、まさに“キング・オブ・ポップ”の名にふさわしい快進撃を見せている。
人類史上最も売れたアルバム『スリラー』をはじめ、ムーンウォークなど革新的なパフォーマンスで音楽史に名を刻んだマイケル。本作では、ジャクソン5として才能を見いだされた幼少期から、世界的エンターテイナーへと駆け上がるまでの軌跡を描く。父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら名曲を生み出していく“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独にも迫る。
製作は『ボヘミアン・ラプソディ』のグレアム・キング、監督は『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズで知られるアントワーン・フークア。主演にはマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンが抜てきされ、幼少期をジュリアーノ・ヴァルディが演じる。
世界的な成功を収める中、日本では6月12日より全国公開。伝説のスターの人生を描く本作に、さらなる注目が集まりそうだ。