究極のおバカ集団が、笑いを求めてひたすらバカなことを繰り返す『ジャッカス』シリーズ5作目、涙の（？）最終作『Jackass: Best and Last』の予告編映像が公開された。そのおバカぶりは最後まで変わらない！

2000年に米MTVでスタートした人気番組「ジャッカス」は製作25周年を迎えた。本家シリーズは3シーズンにわたり放送され、その後も映画『ジャッカス・ザ・ムービー』（2002）『jackass number two』（2006）『ジャッカス3D』（2010）『ジャッカス FOREVER』（2022）が製作され、日本でも大きな人気を博している。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

リーダーのジョニー・ノックスヴィルは、この第5作をシリーズ最後にすると宣言。予告編映像でノックスヴィルは、最終作の撮影開始にあたって「悲しい」と漏らす。珍しく、ちょっぴり感傷的な作品にもなるのかと思いきや……そんなことを全く感じさせない、いつも通りのおバカぶり。「新メンバー」として紹介されたロボットに股間をぶん殴られたり、仮設トイレに入ったまま空に投げ出されたり、マシーンに思い切りブン殴られたり、鉄パイプに股間を打ち付けたり、爆炎が起こる部屋で電気椅子に括り付けられたり、ロケットに括り付けられたりと、限界知らずのおバカチャレンジの数々がハイテンションに炸裂する。

もちろん、絶対にマネしてはいけない。ノックスヴィルは2022年の『ジャッカス Forever』で、雄牛との激突で頭から着地し、脳出血、脳震盪、手首と助骨の骨折を負ったため、危険スタント引退を決意している。

『Jackass: Best and Last』は2026年6月26日よりUSで劇場公開される。