【鈴仙・優曇華院・イナバ illustration by 羽々斬】 予約受付期間：4月29日10時～6月16日23時59分まで 12月 発送予定 価格：20,900円

フリューは、同社高品質ホビーブランド「F:NEX」よりフィギュア「鈴仙・優曇華院・イナバ illustration by 羽々斬」を4月29日10時より予約受付を開始した。発送は12月を予定し、価格は20,900円。

本商品はイラストレーター・羽々斬（うーうーざん）氏監修のもと「東方Project」の「鈴仙・優曇華院・イナバ」を1/7スケールフィギュア化したもの。

元イラストの逆光表現をあえてそのまま再現するのではなく、メインカラーの鮮烈な「ショッキングピンク」をフィギュア全体に落とし込むことで、立体物としての見映えと世界観を両立。たなびく髪のメタリック塗装と、台座に重ねたパール塗装も相まって、見る角度によって多彩な輝きを放つ仕上がりとなっている。

また、ECサイト「FURYU HOBBY MALL」では限定特典として「表情差し替えパーツ」が付属。真っ赤な瞳で不敵に微笑む表情へと変更することができる。

鈴仙・優曇華院・イナバ illustration by 羽々斬

予約受付期間：4月29日10時～6月16日23時59分まで

12月 発送予定

価格：20,900円

スケール：1/7

サイズ：全高約275mm(エフェクト含む)

【FURYU HOBBY MALL限定特典】

(C)上海アリス幻樂団