タレントの神田愛花が２９日自身のインスタグラムを更新。前日に休養を発表した夫のバナナマン・日村勇紀について言及した。

神田は「いつも私のＩｎｓｔａｇｒａｍを見て下さっている皆様へ 発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました」と日村に休養を改めて報告。「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります 食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー」と前向きにつづった。

続けて「いつも応援して下さっている皆様、お仕事でお世話になっている関係各所の皆様、ご心配をお掛けし、また大変なご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。引き続き私共夫婦を、どうぞ宜しくお願い致します」と

フォロワーからは「大好きな憧れのご夫婦です 無理されずお大事にされて下さい」「奥様の神田さんも無理せずに」「素敵なご夫婦ですね 神田さんが隣にいてくれれば大丈夫ですね ２人の時間を満喫してください」「大変だと思いますが、明るい神田さんのお言葉で安心しました。お大事にしてください。せっかくですから楽しいお時間を」などと２人を気遣う声が寄せられた。