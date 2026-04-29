認知症の人は誰もいないのに人がいると勘違いしてしまう…本人だけにはっきり見える世界とは？【認知症の人に寄り添う・伝わる言葉かけ＆接し方】

認知症の人は誰もいないのに人がいると勘違いしてしまう…本人だけにはっきり見える世界とは

他の人には見えないものが本人にははっきりと見える世界

○エピソード

母は夜に、「部屋の隅に兵隊さんがいる」と、決まった場所を指さしてよく言います。でも、誰もいません。また、エアコンの吹き出し口を指さし、「そこからどんどんフィルムが出てきている」とも言います。ちょっと怖いです。

【あるある行動】実際にはないものが見えているようだ

この現象は、「幻覚」というものかもしれません。認知症の人は、そこにない人や動物、虫、物などがリアづに見え、誤認・錯覚してしまうのです。

幻覚は、特にレビー小体型認知症に現れる症状ですが、全員に現れるものではありません。アルツハイマー型認知症の人にも、この症状がみられることがあるといわれています。

食べ物にかかったごまやパセリを「虫」と言ったり、部屋の隅など薄暗いところや、逆に光が強く差した影に「何か」が見えたりもします。つまり、「見えないものが見える」のではなく「見えているもの」をかつて見た体験記憶の物と照合し、誤認・錯覚しているようです。

幻覚には、3つの点を人の顔（目と口）に見えてしまう現象もあります。柱の節目を人の顔と、観葉植物の影を人の姿と誤認することなども症状の一つです。

幻覚は、本人の気持ちによって対応の必要性が異なります。本人が幻覚を受け入れて納得できていれば、問題はあまり大きくなりません。否定も肯定もせず見守りましょう。一方、本人が恐怖や不快、不安を感じていたら対応が必要です。

視力低下があったり、薬の副作用・脱水・昼夜逆転などの影響による、夢か現実か判断したい「せん妄」という状態のときも誤認しやすくなります。

○もしあなたがこの世界にいたら？

もし、すぐ横に人がいるのに、他の人から「いないよ」と言われたら、あなたはどう思いますか？

【出典】『認知症の人に寄り添う・伝わる言葉かけ＆接し方』著：山川淳司 椎名淳一 加藤史子