やりたい気持ちを満たしながら指先を鍛えられる「ひっぱりボード」や「スカーフ出し」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

やりたい気持ちを満たしながら指先を鍛えられる「ひっぱりボード」や「スカーフ出し」の作り方

ひっぱりボード

推奨年齢 6～7ヵ月頃 あそび制作 りっきー

冷蔵庫や壁などにフックで吊るして、いつでもひっぱりあそびができます。同じ色のひもを2つの穴から表側に出し、ものを結びつけるだけなので、製作が苦手な人でも安心。

この力が伸びる！

子どもから少し遠い位置に配置すると、ひっぱりあそびをしたくて移動するので、ひっぱる力に加えて全身運動をうながすこともできます。

あそぶときのポイント

ハイハイやズリバイをしている子ども向け。子どもにとって、ひっぱる動きはとても楽しいので、1年くらい楽しめそうです。

用意するもの

・インテリアボード ・マグネットフック ・革ひも、アクリル素材のひもなど ・ひもの先につけるもの スカーフ出し

推奨年齢 1歳～ あそび制作 りっきー

ティッシュをどんどん出してしまう、引き出しに入っているものを出してしまう……という時期にぴったり。箱が軽い場合は、両面テープで床に固定しても。

この力が伸びる！

ものを出したい気持ちを満たせます。夢中になってスカーフを引き出すことで集中力も養われます。

あそぶときのポイント

声をかけず、静かに見守ること。最後まで引っぱり終えたら、大人がスカーフをくるくるとまとめ、箱に戻してあげましょう。

用意するもの

・スカーフ 数枚 ・ウェットティッシュケースなど引き出し部分に穴のあいたケース

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子