【山田美保子のミホコは見ていた！】

冒頭でいきなり、「りくりゅうの引退会見を見てました」と挨拶したのは２８日、都内で行われた「ドリエル ユアリズム新ＣＭ発表会〜目覚めよ、眠りのリズム〜」に登壇した香取慎吾。その後は新ＣＭの撮影秘話や睡眠時間について話したり、元気な朝の象徴として懐かしの「おっはー！」を披露したり、稲垣吾郎や草磲剛の名前を盛り込んだりとサービス精神満載のイベントだった。

エンディング、ＭＣから「りくりゅうペアにもドリエルをオススメしたいですよね」と促され、同調した香取は「りくりゅうのこれからにも期待したいですし、フィギュアスケートのペアの将来や未来に自分が何か力になれることがありましたら、是非」と結んでいた。

思えば前述の「おっはー！」は２０００年の「第１７回新語・流行語大賞」で年間大賞を受賞した言葉。今年、三浦璃来選手、木原龍一選手の「りくりゅう」が大賞に選ばれることは間違いなさそうだ。

まだ３月のことだったが、「今年一番刺さったエピソード」と早くも断言していたのは「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）のコメンテーター、玉川徹氏。４月１７日、港区の赤坂御苑にて天皇皇后両陛下主催で開催された「園遊会」でも、２５日に行われたミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」でも主役は、りくりゅう。そして、２８日に行われた引退記者会見は、ＣＭイベント登壇前の国民的スター・香取慎吾もリアタイするほどの最大関心事だったのである。

５月１日と２日、兵庫県の「尼崎スポーツの森 アイスリンク」で行われる「木下グループｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｂｌｏｏｍ Ｏｎ Ｉｃｅ２０２６」も最大級の盛り上がりを見せるだろう。

そんな中、広告界ももちろん黙ってはいない。４月２日、りくりゅうはコナミグループで行われた「桃太郎電鉄２ 〜あなたの町も きっとある〜」イベントに登壇し、１０日には対決動画がＹｏｕＴｕｂｅに公開された。

１７日からは「プラウザなら、Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｈｒｏｍｅ りくりゅう『Ｎｏ．１を支える』篇」「検索なら、Ｇｏｏｇｌｅ りくりゅう『涙もろいパートナー』篇」が全国で放映されている。

各企業が魅力的に感じているのは互いに支え合う２人の関係性とネームヴァリュー。ＣＭキャラクターとして、これ以上のブランドはあるまい。契約金は２人で５０００万円との報道もあるが、まだまだ跳ね上がる予感。現役引退しても、２人の未来予想図は明るい。