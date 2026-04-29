横澤夏子、独特な妊娠中のイライラ発散法を明かす　当時を振り返ると「ヤバい奴だった」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

4月28日（火）の同番組では、番組イベントに集まった視聴者ママたちの悩みをテーマに、藤本と横澤がトークを繰り広げた。

そのなかで横澤は、自身の妊娠中の不安定なメンタルについて語り…。

【映像】藤本美貴＆横澤夏子、妊娠中女性の「1時間泣き喚いた」話に共感

現在妊娠8カ月のママから寄せられた悩みは、「妊娠中、情緒不安定になることはありましたか？」というもの。

あるとき「トマトを切って」と夫に頼んだところ、ちょっとだけ嫌な顔をされたという女性。すると、妊娠中で情緒不安定になっていた彼女は、「私はお酒もなにもかも我慢してるのに、トマトくらい切ってくれてもいいじゃん！」と1時間泣き喚いてしまったというエピソードが語られた。

妊娠中はホルモンバランスの変化などで、多くのママがイライラ状態に。実際、藤本と横澤も情緒不安定になっていたそうだ。

そんなとき横澤は、母子手帳に不満をぶつけるように書き込んで、妊娠中のイライラを乗り越えたのだとか。手帳には、「また夫に当たってしまった…」といった懺悔めいたことも書いていたため、「今読み返すとヤバい奴だった」と苦笑混じりに振り返った。

不安や不満を赤裸々に綴った母子手帳を、検診で看護師に見られる恥ずかしさこそあるが、横澤はそれすらも「ひとつの思い出」と回顧。これに藤本も同意し、「もうきっと私たち産むことないと思うと、情緒不安定すらも楽しんでほしいよね」と、妊娠中のママたちにエールを送っていた。