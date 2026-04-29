【ミニストップお得情報】4月28日から「札幌らーめん信玄」のワンタンスープが無料券の対象に。ポテト増量キャンペーンも実施中。

ミニストップは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年4月28日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

インスタント食品の無料券もらえる

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

今週スタートした「1個買うと1個もらえる」の対象商品は、明星食品「ニッポンの神チェーン」の「魂心家 濃厚豚骨醤油」「田所商店 濃厚味噌」です。

どちらか1個を購入すると、「札幌らーめん信玄 コク味噌ワンタンスープ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は5月5日から11日まで。

増量でお得感アップ

【Xフライドポテト1.5倍増量】

4月24日から30日までの期間、値段そのままで「Xフライドポテト」が1.5倍に増量しています。

また、ミニストップアプリクーポンを利用すると、本体価格から20円引きに。アプリ版モバイルオーダークーポンも配信しています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ