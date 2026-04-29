【ミニストップお得情報】4月28日から「札幌らーめん信玄」のワンタンスープが無料券の対象に。ポテト増量キャンペーンも実施中。
ミニストップは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。
今回は、2026年4月28日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。
インスタント食品の無料券もらえる
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
今週スタートした「1個買うと1個もらえる」の対象商品は、明星食品「ニッポンの神チェーン」の「魂心家 濃厚豚骨醤油」「田所商店 濃厚味噌」です。
どちらか1個を購入すると、「札幌らーめん信玄 コク味噌ワンタンスープ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は5月5日から11日まで。
増量でお得感アップ【Xフライドポテト1.5倍増量】
4月24日から30日までの期間、値段そのままで「Xフライドポテト」が1.5倍に増量しています。
また、ミニストップアプリクーポンを利用すると、本体価格から20円引きに。アプリ版モバイルオーダークーポンも配信しています。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ