フリーアナウンサーの神田愛花（45）が29日、夫でお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が体調不良で当面の間休養に専念することをインスタグラムを通じて改めて報告。これを受けて、ファンからエールや気遣う声が殺到した。

神田は「いつも私のInstagramを見て下さっている皆様へ」と題して投稿。「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります 食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー いつも応援して下さっている皆様、お仕事でお世話になっている関係各所の皆様、ご心配をお掛けし、また大変なご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。引き続き私共夫婦を、どうぞ宜しくお願い致します」とつづった。

コメント欄には「素敵なご夫婦ですね 神田さんが隣にいてくれれば大丈夫ですね」「大好きなご夫婦です 無理せずゆっくりゆっくり穏やかにお過ごしください」「神田さん 頑張って下さい」「早く良くなりますように」「大好きな憧れのご夫婦です 無理されずお大事にされて下さい」「大好きなおふたり どうか心穏やかに過ごせます様に...陰ながら応援してます！」「大変だと思いますが、明るい神田さんのお言葉で安心しました」「元気に復活されるのを楽しみにしております」「ゆっくり休まれて、また元気なお姿拝見できることを楽しみにしています」「神田さんもくれぐれもご無理のないよう…」「無理せずにこれを機会に。お互いにゆったりと」など心配や夫婦を気遣うコメントが殺到している。

日村の所属事務所のホリプロコムは公式サイトで「当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明していた。