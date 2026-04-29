インスタグラムを更新

バレーボールSVリーグ女子の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が28日、自身のインスタグラムを更新。自身がブランドアンバサダーを務めるスポーツウェアブランド「GIRAUDM」のウェアを着て、大胆にイメージチェンジしたオフの近影を公開。ファンを魅了している。

「GIRAUDM」のオレンジ色のTシャツを着用して屋外を歩いている野中。スポーティーな装いで目を引くのはヘアスタイルだ。シーズン中には見られなかった、肩にかからないショートヘアになっている。

野中は20日、美容室での自撮り写真を自身のインスタグラムに投稿。大胆なイメチェン姿を披露し、「結べない長さは高校生ぶりです（笑）」と照れくさそうに報告していた。

28日の投稿では、「最近暑くなってきましたね。これからの季節におすすめなTシャツを紹介します。私も実際に着てみて、軽い着心地とカラフルなデザインのお陰で自然と明るい気持ちになり、普段のランニングやトレーニングの充実度がアップしました！」と記した野中。ファンからは「綺麗」「着てみたいです」「着心地良さそう!!」などとコメントが寄せられた。

秋田県出身の野中は177センチのアウトサイドヒッター。2025年に日本代表に初選出され、5月の記者会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と大人気アイドルグループに“なり切った”発言をして話題になった。今年は代表からは外れている。



（THE ANSWER編集部）