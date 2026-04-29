「軽く掃除」のはずが！？ 夫の一言で【家中が大惨事】に変わった日

筆者の話です。

夫と一緒に掃除をすることになった週末、思いがけない展開になりました。

同じ時間の過ごし方に、こんなにも違いがあるとは──。

始まる掃除

週末、夫と一緒に掃除をすることになりました。

私は軽く片付けを済ませて、そのあと買い物や食事の準備をする予定でいたのですが、夫の様子はどこか違って見えます。

いつもの掃除の延長のように考えていた私は、テーブルの上を整えたり、使い終わったものを元の場所に戻したりと、手を動かし始めていました。

けれどその横で、夫は照明に手を伸ばし、カバーを外し始めたのです。

部屋に広がる掃除

夫は照明を外し、引き出しの中身をすべて出し始めました。

床には次々と物が並び、普段見えない場所のほこりが、ふわりと空気に舞います。

テーブルの上だけで済むはずだった掃除は、気づけば部屋全体に広がっていました。

開けられた引き出しからは細かい物があふれ、足の踏み場を探しながら歩くような状態です。

私は片付けながらも、頭の中では食事の準備や買い物の段取りを考えていました。

けれど、その流れは少しずつ崩れていきます。

時計を見るたびに、予定していた時間が後ろへと押されていく感覚がありました。