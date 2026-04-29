グラビアアイドルの緒方咲（31）が28日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ水着姿を投稿した。

「マミーと群馬 1泊2日のご褒美旅」と明かし、母と2人で群馬・水上温泉を訪れたことを報告した。

「ずっと眺めていたくなる贅沢なロケーションでした 館内もお部屋もどこ見てもとても綺麗で素敵で お部屋には露天風呂付きで好きな時間に温泉を楽しめるのが最高すぎた プライベート空間で心までほぐれる時間に」とつづり、白を基調にピンクの縁取りがデザインされたビキニ水着姿をアップ。露天風呂でのヒップラインから股下85センチのバックショットは脚線美が際立った。

食事も充実し、堪能した。「夕食は楽しみにしていた創作フレンチ 見た目も美しく一皿ずつ丁寧に作られていて感動。量もちょうどよく最後まで美味しく楽しめるコースでした 朝食は和食・洋食から選べてマミーとそれぞれ違うものを選んでシェアしたよん どっちも美味しくて朝から幸せな気分」と記し、「ウェルカムケーキやサウナまであって細かいところまで嬉しいおもてなし 日常を忘れて、ゆったり癒されたい人にぴったりの場所でした」とピンク色ミニワンピースのオフショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「可愛い過ぎる〜」「肌が綺麗」「スタイル抜群」「癒やされました」などのコメントが寄せられている。

緒方は神奈川県出身。「ミス湘南」フォトジェニック賞を機に16年11月から芸能活動開始。18年11月発売の週刊プレイボーイで次世代グラドル美脚番付の東の横綱に選出。20年にはレースクイーン（レースアンバサダー）の活動も開始。身長168センチ、股下85センチ。高身長と美脚などの抜群スタイルから「グラビア摩天楼」と称される。バストは87センチのFカップ。特技は裁縫、クラシックバレエ。血液型A。