4月29日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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明子のささやき

今日（4月29日）は昭和の日です。昭和の天気予報には、まだなかったものが色々とありますが、その１つが「猛暑日」という用語です。気象庁が猛暑日という用語を定義したのは2007年（平成19年）です。もちろん、その前から昭和の時代にも35度以上の日はありましたが、全国的にも多く猛暑日を観測するようになってきたのは2000年代頃からです。そして、今年、最高気温40度以上の日を「酷暑日」とすると新しい用語が決まりました。

暖かい朝、日中は暑くなるかも？

今朝の最低気温は熊本市で16.1℃と、昨日の朝より高くなりました。阿蘇市乙姫は12.9℃、人吉市で14.6℃、天草市本渡は13.6℃と、各地で平年より高めとなりました。今日は熊本市の最高気温は23℃の予想ですが、予想よりも日差しがあり25℃近くまで上がるかもしれません。阿蘇市乙姫は20℃、天草市牛深で22℃、人吉市は25℃と夏日の予想です。特に球磨地方は午前中いっぱい晴れる時間が長くなり、汗ばむくらいになりそうです。

「晴れ」のち「曇り」のち「雨」

今日は、晴れのち曇りのち雨の予想で、天気は下り坂となりそうです。午後3時以降には雨の心配が出てきます。早いところでは3時ぐらいから雨具を持っていた方が良さそうです。夕方に降り出すところが多く、夜には広く雨となるでしょう。明日は激しい降り方ではないものの、長く降り続くため、まとまった雨量となり、1日雨となりそうです。明日の熊本市の最高気温は16℃とかなり低い予想です。現在、県内に警報・注意報は発表されていません。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。