お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が29日、MCを務めるフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に出演。体調不良のため当面の間の休養を発表した、相方・日村勇紀（53）について言及した。日村の妻でフリーアナウンサーの神田愛花（45）も同日SNSを更新し、エールを送った。

設楽は「ノンストップ！」で話を振られると「そうなんですよね、ご心配をおかけしていますけど、日村さん、ちょっと“体調良くないな”“調子悪いな”なんていうのは聞いていたんですけど、病院行って、お医者さんに診てもらったら、“ちょっと1回がっつり休んだほうがいいんじゃないかってことになりまして、こういう発表になったんですけど」と状況を説明。「我々ね、体が資本なんで、ここはがっつり休んで、ゆっくりと体調を整えてもらってまた仕事しましょう、っていうことになったそうです」とした。

「でもこういうことになるから、かなりいろんな方に連絡いただいて。芸人仲間とか、普段お仕事している皆さんとかも“何かあったら声かけてください”みたいな、温かい声を頂戴しています」としたうえで「日村さんにもゆっくりと、今はもう休んで。体の回復に向けて、ゆっくり休んでください、ってのは伝えましたけど」と気遣った。

日村の妻、神田は自身のインスタグラムで「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります 食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー いつも応援して下さっている皆様、お仕事でお世話になっている関係各所の皆様、ご心配をお掛けし、また大変なご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。引き続き私共夫婦を、どうぞ宜しくお願い致します」とつづった。

日村は28日に体調不良により当面の間休養に専念することを事務所の公式サイトで発表した。今年に入ってから体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。