人気ラノベ作家、妻と2ショット「結婚式を挙げました」
人気ライトノベル『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』作者・雨宮和希氏が、自身のXを更新し、写真を投稿しながら妻と結婚式を挙げたことを報告した。
【写真】顔イケメン！人気ラノベ作家＆妻の結婚式2ショット
これまでの作家人生を振り返り「今日で作家デビュー9周年＆10年目突入です！これまでに22冊の小説、7冊の漫画（コミカライズ）を刊行しました。作家デビュー以来、ずっと目標にしていたアニメ化も果たすことができたので、10年目以降は新しい目標を立てて頑張っていきたいと思います。10年目以降の目標は……【2作目のアニメ化】です！！結局アニメ化なんかい！いやでもアニメ化って、やっぱり嬉しいから！」と回顧。
続けて「それから9年目はプライベートでも大きな動きがあり、結婚式を挙げました。妻を支えるためにも、これまで以上に作家業を頑張って参りたいと思います」と伝えた。
投稿した写真では、妻と結婚式を挙げた時の2ショットを見ることができる。
『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』は、かつて高校デビューに失敗して以来、灰色の青春時代を過ごしてきた主人公・灰原夏希が、ある日、大学４年生から高校入学直前にタイムリープするところから始まる。
後悔だらけの高校生活をやりなおす機会を得た夏希は、灰色の青春を虹色に書き換える“虹色青春計画”をスタート。過去の経験を活かして、クラスカースト最上位な美男美女のグループに加入したり、片思いをしていた美少女・星宮陽花里と急接近。さらに、楽しいだけではない、高校生ならではの苦い出来事を経験しながら、夏希が２度目の青春をリアルにやりなおしていく様を描いた“強くてニューゲーム学園ラブコメ”となっている。現在、テレビアニメが放送中。
【写真】顔イケメン！人気ラノベ作家＆妻の結婚式2ショット
これまでの作家人生を振り返り「今日で作家デビュー9周年＆10年目突入です！これまでに22冊の小説、7冊の漫画（コミカライズ）を刊行しました。作家デビュー以来、ずっと目標にしていたアニメ化も果たすことができたので、10年目以降は新しい目標を立てて頑張っていきたいと思います。10年目以降の目標は……【2作目のアニメ化】です！！結局アニメ化なんかい！いやでもアニメ化って、やっぱり嬉しいから！」と回顧。
投稿した写真では、妻と結婚式を挙げた時の2ショットを見ることができる。
『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』は、かつて高校デビューに失敗して以来、灰色の青春時代を過ごしてきた主人公・灰原夏希が、ある日、大学４年生から高校入学直前にタイムリープするところから始まる。
後悔だらけの高校生活をやりなおす機会を得た夏希は、灰色の青春を虹色に書き換える“虹色青春計画”をスタート。過去の経験を活かして、クラスカースト最上位な美男美女のグループに加入したり、片思いをしていた美少女・星宮陽花里と急接近。さらに、楽しいだけではない、高校生ならではの苦い出来事を経験しながら、夏希が２度目の青春をリアルにやりなおしていく様を描いた“強くてニューゲーム学園ラブコメ”となっている。現在、テレビアニメが放送中。
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