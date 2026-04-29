氷川きよし、母のおさがり身につけた私服コーデ披露 白T×オーバーオールの爽やかな着こなしに反響「ステキ」「お似合いです」
歌手の氷川きよし（48）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。「母のおさがりの貝のネックレスつけて博多座へ、、、、」とつづり、私服コーデを披露した。
【写真】「ステキ」「お似合いです」おさがりのネックレスを身につけた、氷川きよしの私服コーデ
氷川は、白い半袖Tシャツにオーバーオールを合わせた爽やかなスタイルに、パールホワイトのネックレスを身に着けて自撮りする動画を投稿。「オーバーオール似合うのは石塚さんとはるな愛ちゃんとKIINA.だけっ！さぁがんばろー」と、大切なアイテムを身にまとい仕事へと向かう姿を公開した。
コメント欄には「ステキ」「お似合いです」「可愛い」「お母さんのペンダントで心強いですね」「素敵なネックレス」などの声が寄せられている。
【写真】「ステキ」「お似合いです」おさがりのネックレスを身につけた、氷川きよしの私服コーデ
氷川は、白い半袖Tシャツにオーバーオールを合わせた爽やかなスタイルに、パールホワイトのネックレスを身に着けて自撮りする動画を投稿。「オーバーオール似合うのは石塚さんとはるな愛ちゃんとKIINA.だけっ！さぁがんばろー」と、大切なアイテムを身にまとい仕事へと向かう姿を公開した。
コメント欄には「ステキ」「お似合いです」「可愛い」「お母さんのペンダントで心強いですね」「素敵なネックレス」などの声が寄せられている。