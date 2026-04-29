明治安田生命保険は、今春から社会人となる新入社員（学生）880人を対象に「理想の男性上司」に関する調査を実施しました。【総合部門】の2位は「内村光良」さん、では1位は？ （サムネイル画像出典：NHK『LIFE！』公式Xより）

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明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の男性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【総合部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！

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2位：内村光良（ウッチャンナンチャン）



2位は、お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良さんでした。

前年度調査まで9年連続で1位を獲得するなど、長年にわたりバラエティ番組の第一線で活躍し続けています。相手を尊重し、安心して働ける空気をつくる「親しみやすい」「優しい」人柄が、今なお多くの支持を集めています。

1位：川島明（麒麟）


1位は、お笑いコンビ・麒麟の川島明さんでした。

バラエティー番組などで見せる、場の空気を冷静に読み取りつつ、誰かを傷つけずにまとめ上げる姿勢が高く評価されました。感情的にならず落ち着いて対応する様子から、「安心感がある」「話しかけやすい」といったイメージが新入社員の理想として支持されています。
(文:All About ニュース編集部)