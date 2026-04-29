新入社員が選ぶ「理想の男性上司」ランキング！ 2位は9年連続首位の「内村光良」、では1位は？ 【総合部門】
明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の男性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【総合部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良さんでした。
前年度調査まで9年連続で1位を獲得するなど、長年にわたりバラエティ番組の第一線で活躍し続けています。相手を尊重し、安心して働ける空気をつくる「親しみやすい」「優しい」人柄が、今なお多くの支持を集めています。
1位は、お笑いコンビ・麒麟の川島明さんでした。
バラエティー番組などで見せる、場の空気を冷静に読み取りつつ、誰かを傷つけずにまとめ上げる姿勢が高く評価されました。感情的にならず落ち着いて対応する様子から、「安心感がある」「話しかけやすい」といったイメージが新入社員の理想として支持されています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：内村光良（ウッチャンナンチャン）
2位は、お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良さんでした。
前年度調査まで9年連続で1位を獲得するなど、長年にわたりバラエティ番組の第一線で活躍し続けています。相手を尊重し、安心して働ける空気をつくる「親しみやすい」「優しい」人柄が、今なお多くの支持を集めています。
1位：川島明（麒麟）
1位は、お笑いコンビ・麒麟の川島明さんでした。
バラエティー番組などで見せる、場の空気を冷静に読み取りつつ、誰かを傷つけずにまとめ上げる姿勢が高く評価されました。感情的にならず落ち着いて対応する様子から、「安心感がある」「話しかけやすい」といったイメージが新入社員の理想として支持されています。
(文:All About ニュース編集部)