「ハイレベルなチーム同士の戦いに相応しい」撃ち合いに敗れて第１レグを落とすも、バイエルンのエースFWケインは試合内容に手応え「１点差まで追い上げたことを誇らしく思っている」【CL準決勝】

「ハイレベルなチーム同士の戦いに相応しい」撃ち合いに敗れて第１レグを落とすも、バイエルンのエースFWケインは試合内容に手応え「１点差まで追い上げたことを誇らしく思っている」【CL準決勝】