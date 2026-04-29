パリSG戦で先制点を決めたケイン。（C）Getty Images

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　日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルンは現地４月28日、チャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで前回王者のパリ・サンジェルマンと対戦した。

　伊藤がベンチスタートとなったバイエルンは、17分にハリー・ケインがPKを決めて先制するも、24分と33分に失点して勝ち越される。41分にはマイケル・オリーセの得点で試合を振り出しに戻すも、45＋５分にウスマンヌ・デンベレにPKを決められて再びリードを許す。

　さらに後半に入って、56分と59分に立て続けにネットを揺らされる。その後65分にダヨ・ウパメカノ、68分にルイス・ディアスがゴールを決めて１点差に詰め寄ったが、４−５で試合を終えた。
 
　UEFAの公式サイトによると、バイエルンのエースFWケインは「２つのハイレベルなチーム同士の戦いに相応しい内容だった。特に攻撃面、攻守の切り替え、スピード、１対１の激しさにおいて、トップクラスの２チームが、互角の戦いを繰り広げた」とゲームを振り返る。

　また「全体的に試合を決められる場面もあった」と反省した一方で、「１点差まで追い上げたことを誇らしく思っている」とチームの戦いぶりに手応えを口にした。

　逆転でのファイナル進出を狙うホームでの第２レグは５月６日に行なわれる。ケインは「もっと決定力を高めることができた。試合が進むにつれて、自分たちのプレーはどんどん良くなっていったと感じている。来週はもっとそれが必要になるだろう」と意気込んだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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