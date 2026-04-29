フリーアナウンサーの神田愛花が２９日に自身のインスタグラムを更新し、夫の「バナナマン」日村勇紀の休養についてコメントを発表した。関係各所に謝罪し、日村は在宅で休養していることを明かした。

「いつも私のＩｎｓｔａｇｒａｍを見て下さっている皆様へ」と書き出し、「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました」と報告。そして「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」と、日村は在宅で休養していることを明かした。

「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる。これが今の私のエネルギー源です。夫よ、頑張るからねー」と夫への思いを記し、「いつも応援して下さっている皆様、お仕事でお世話になっている関係各所の皆様、ご心配をお掛けし、また大変なご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。引き続き私共夫婦を、どうぞ宜しくお願い致します」と関係者やファンにメッセージを寄せた。

日村は２８日、所属事務所が公式サイトで当面休養することを発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と明かし、「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と伝えた。

神田と日村は２０１８年４月に結婚している。

【投稿全文】

いつも私のＩｎｓｔａｇｒａｍを見て下さっている皆様へ

発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります。食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる。これが今の私のエネルギー源です。夫よ、頑張るからねー

いつも応援して下さっている皆様、お仕事でお世話になっている関係各所の皆様、ご心配をお掛けし、また大変なご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。引き続き私共夫婦を、どうぞ宜しくお願い致します