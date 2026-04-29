「電車の日イベント」に合わせ

全国の地方鉄道が「ご朱印帳の鉄道版」として取り組んでいる鉄印帳デジタルに、とさでん交通が初参加し、オリジナルデザインの販売を始める。

５月３日に行われる「電車の日イベント」に合わせ、会場となる高知市の桟橋本社など計５か所で発売する。

鉄印帳デジタルは、読売新聞大阪本社や旅行読売出版社が手がけている。無料でユーザー登録した後、駅などに貼られているＱＲコードを読み取り、クレジットカードなどで決済すれば、複製や改ざんが困難な加工が施された鉄印を収集できる。

とさでんの鉄印は、約１２０年前に電車が開通した際の車両や、街中を走る車両などの写真をイラスト風に加工した４種類。いずれも５５０円（税込み）。桟橋本社のほか、高知駅前停留場、後免町駅、伊野駅、はりまや橋停留場に掲示されたポスターのＱＲコードから購入できる。

３日に桟橋本社で行われる「電車の日イベント」は午前１０時半〜午後３時、電車とのつなひき大会や、運転士になりきれる制服撮影会が行われる。参加無料（一部イベントは有料）。問い合わせは同社（０８８・８３３・７１２２）。