フリーアナウンサーの神田愛花（45）が29日、自身のインスタグラムを更新。28日に体調不良で当面の間休養に専念することを発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）について言及した。

神田は「いつも私のInstagramを見て下さっている皆様へ」と題して投稿。「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります 食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー いつも応援して下さっている皆様、お仕事でお世話になっている関係各所の皆様、ご心配をお掛けし、また大変なご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。引き続き私共夫婦を、どうぞ宜しくお願い致します」とつづった。

日村の所属事務所のホリプロコムは公式サイトで「当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明していた。