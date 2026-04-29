バナナマンの設楽統が２９日、フジテレビ系「ノンストップ！」に生出演。前日に当面休養することを発表した相方・日村勇紀について言及した。

番組冒頭で日村の休養発表のニュースを伝えると、設楽は「ご心配おかけしてますけども、日村さん体調良くない、体調悪いなっていうのは聞いてたんですけど。病院行ってお医者さんに診てもらったら、一回がっつり休んだ方がいいんじゃないかということになりまして、こういう発表になったんですけど」と休養に至った経緯を説明。「我々ね、体が資本なんでね。ここはちょっと、がっつり休んで。ゆっくりと体調整えてもらって、また仕事しましょうっていうことになった」と相方を気遣った。

また「こういうことになるから、いろんな方から連絡いただいて、芸人仲間とか普段、仕事してる皆さんからも『何かあったら声かけてください』みたいな温かい声をね…」と仕事仲間からの言葉にも感謝した。

「今はねえホント、日村さんにも言いましたけど、ゆっくりと今は休んで。体の回復に向けてゆっくり休んでくださいというのは伝えましたけど」と繰り返し、日村へ気遣いの言葉を送っていた。

日村が休養することを所属事務所のホリプロが２８日、公式サイトで発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と当面、休養に専念し、「心身の回復を第一に」目指すなどとしていた。

直近では、ＴＢＳラジオ「バナナマンのバナナムーンＧＯＬＤ」（金曜、深夜１・００）を体調不良で２週間連続で欠席していた。