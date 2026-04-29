◆園田競馬２日目（４月２９日）

《下原 理》

４勝の固めがちで５５勝。ナムラダニー（５Ｒ）に力が入る。「堅実に走っているので、１番枠をどう乗りこなすか」（◎）。スマートサターン（６Ｒ）は「先行してどこまで粘れるか」（○）。ビッグリヴァーサル（７Ｒ）は「距離短縮に対応できれば」（○）。エイシンシギー（８Ｒ）は「勝ち上がりでメンバーが強化されたので、どこまで戦えるか」（○）。ギユウ（１０Ｒ）も「手堅くまとめているので」（○）。

《田野 豊三》

４５勝。スマルト（６Ｒ）に反撃ムード。「前回は力を出し切れなかった。大外枠は歓迎」（◎）。ハギノアグレッシブ（３Ｒ）も「昇級戦でも自分の脚は使えた」（◎）。ナットビーワン（２Ｒ）は「前回の内容がよかったし、ひと脚は使う。昇級してどうか」（○）。ボールザマホーニー（１２Ｒ）は「積極的に運んでどこまで粘れるか」（○）。

《杉浦 健太》

１勝加算で３３勝。オズモポリタン（１１Ｒ）でメイン制覇を目指す。「堅実に走ってくれます。好位から流れに乗りたい」（◎）。コンジャンクション（５Ｒ）も「中間の追い切りは動いたので、上積みがありそう」（◎）。オーロヴェント（８Ｒ）は「脚の使いどころ次第で」（○）。スナークドリアン（１２Ｒ）も「レースが取りやめになった影響はないですよ。いい位置を取ってスムーズな競馬ができれば」（○）。ヘルミオーネ（６Ｒ）は「もまれ弱いから外枠がよかった」（△）。

《小谷 哲平》

２４勝。リリーオブザハート（１０Ｒ）で勝利を意識。「１２３０メートルの方が乗りやすかった。引き続き同じ距離だし、力のある馬なのでチャンスはある」（◎）。ラブミーメアリー（１１Ｒ）も「４走前にこのクラスを勝っているように力はある。ハナを切れれば」（◎）。ハイライフ（３Ｒ）は「思い切ってハナを主張してみようと思う。それで変わってくれないか」（○）。

《土方 颯太》

１７勝。エクスペリオン（６Ｒ）に自信。「少頭数なので、さばきやすい。引き続き楽しみ」（◎）。リケアサブル（１０Ｒ）は「休み明け初戦の方が走ると思う」（◎）。スイートフェアリー（１２Ｒ）も「１４００メートル戦での成績もいいし、大外枠も歓迎」（◎）。ライトニングブルー（１１Ｒ）は「すんなりハナを切りたい」（○）。ブリッジジェイアイ（１Ｒ）も「着実にレース内容はよくなっている」（○）。

《大山 真吾》

１勝追加で１７勝。お薦めはポアゾンポレスター（９Ｒ）で「前走はブリンカー効果か行きっぷりがよかった」（◎）。エコロアテナ（３Ｒ）は「ひと脚は使う。展開次第で」（○）。

《川原 正一》

１４勝。アシャカデュメ（１１Ｒ）に気合。「十分通用する。期待している」（◎）。エルグランゴラッソ（９Ｒ）は「ゲートを五分に出れば」（◎）。ヤマノアシオト（１２Ｒ）も「２走目の上積みに期待」（◎）。アラモアナ（４Ｒ）は「休み明けがどうか」（○）。

《新庄 海誠》

１３勝。メリッササンライズ（１１Ｒ）に手応え。「じっくり構えれば最後はいい脚を使う」（◎）。メイショウコウラン（５Ｒ）は「最後伸びる馬なので１４００メートルでも」（○）。テイケイモハラ（１２Ｒ）も「調子はいいので展開次第で」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触