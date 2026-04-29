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【続きを読む】落合博満さんとの1対4トレード要員となった牛島は星野監督に「僕が何かしましたか？」

■中尾孝義氏による「革命捕手が見たプロ野球」（第9回=2022年）

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回は故・星野仙一氏について綴られた、中尾孝義氏による「革命捕手が見たプロ野球」（第9回=2022年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

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春の沖縄キャンプ。休日前夜に繰り出したクラブで、先日殿堂入りを果たした山本昌が、美女2人組に声をかけた。聞けば2人は東京から来ているという。みんなで飲んで騒いで解散。すると後日、昌はそのうちの一人と1回目の結婚。私たちは「えー！」と驚いたのだった。

昌は1988年に中日が業務提携していたドジャースに野球留学。後に生命線となるスクリューボールを覚えた。球持ちが長くなり、別人となって帰国。無尽蔵の食欲とスクリューボールが、現役32年間で219勝を挙げる「武器」となった。

その2年前、86年オフに球界を震撼させるニュースが駆け巡った。

中日とロッテの間で2年連続3度目の三冠王となった落合博満さんと、先発、抑えとして活躍していた牛島和彦を筆頭に、上川誠二、平沼定晴、桑田茂との1対4の世紀の大型トレードが決まったのだ。

就任したばかりの中日・星野仙一新監督が、当時トレードで巨人入りがウワサされていた落合さんを獲得するために仕掛けたトレードだった。ただ、この時の牛島はバリバリの全盛期。星野監督とは師弟関係で、ショックを受けた牛島は当初、移籍を渋ったそうだ。

牛島は79年ドラフト1位で入団。3年目の82年に絶対的守護神として7勝4敗17セーブでリーグ優勝に大きく貢献した。この年は星野さんの現役最終年で、「兄貴分」として慕っていた星野さんに花道を飾ってもらおうと、必死で投げていたのを捕手の私は知っている。

星野さんが引退した後も、84年に29セーブを挙げてタイトルを獲得。86年オフに決まった星野監督の就任を誰よりも喜んでいた。そんなタイミングでのトレード通告だった。牛島は星野監督に「僕が何かしましたか？」と尋ねたそうだ。

一方、1986年は4位に終わったロッテで稲尾和久監督が解任され、有藤道世（現・通世）監督が就任した。

稲尾監督を信奉していた主砲の落合さんは「稲尾さんのいないロッテに自分がいる必要はない」と反発したという。

打率.360、50本塁打、116打点で2年連続3度目の三冠王となったばかりの落合さんは、年俸が日本人選手初の1億円を超えることが確実視されていた。財政事情が厳しいロッテにとって限界に近づいていると報道され、トレードの動きが本格化。マスコミは「巨人が有力」と騒ぎ立てたが、話がまとまらなかった。

中日の新監督・星野仙一さんは、ライバル巨人への移籍を阻止するため、リリーフ投手を探していたロッテに対し、抑えの切り札だった牛島を筆頭とした4人を交換要員にしたのだった。

そんな中、私は落合さんに興味津々だった。あの天才的な打撃技術をなんとか盗めないものか--。すると、春のキャンプで落合さんに衝撃の一言を言われることになる。

▽なかお・たかよし 1956年2月16日、兵庫・北条町（現・加西市）生まれ。滝川高-専大-プリンスホテル。80年ドラフト1位で中日入団。1年目から正捕手として82年のリーグ優勝に貢献してMVP。88年オフに交換トレードで巨人へ。89年に日本一。92年に移籍した西武で93年に現役引退。3球団で日本シリーズに出場。走攻守三拍子揃ったプレースタイルで、「捕手の概念を覆した捕手」と言われた。引退後は西武、オリックス、阪神などでコーチなどを歴任。2009年から16年まで阪神スカウト。17年3月に専大北上高監督に就任。18年春、秋に東北大会に進出。19年11月に退任した。