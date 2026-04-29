かつて、日本中が同じ方向を向いていた時代があった。昭和のプロ野球であれば巨人戦、アイドルであれば山口百恵や松田聖子。茶の間にいれば、誰もが同じ「熱狂」を共有していた。

【併せて読む】“新体制”発足のNHKで大反響の「推し活依存」特集が見逃した「推し活」が社会に与える害悪

だが、いまの「推し活」は、その延長線上にはない。芸能ライターの佐藤勇馬氏は言う。

「70年代には山口百恵という“伝説的スター”が誕生し、当時はテレビという巨大メディアがスターを生み出す装置として機能していた。しかし現在はYouTubeやSNS、配信サービスなどメディアが細分化し、人々の趣味嗜好も多様化している。その結果、かつてのような”誰もが知るスター”が生まれにくい環境になったと言われる」

令和の時代には、地下アイドル、VTuber、声優、韓流、スポーツ選手など無数の選択肢の中から「自分だけの推し」を選ぶ。しかもそれは他人と共有される必要がない。ここに、熱狂の質的転換がある。

81.4％という驚異的な視聴率を記録した昭和38年のNHK紅白歌合戦のような現象は、令和では望むべくもないだろう。

また、「距離感」も大きく変わった。昭和のスターはテレビの中の人であり、直接会える機会はほぼない。だからこそ、スターは“憧れ”として輝いた。さらに、「消費の仕方」も変化している。野球中継を見て、レコードを買う。それが主な関わり方だった。



しかし現代の推し活は、SNSで日常を知り、イベントで直接会える。コメントすれば反応が返ってくることもある。単に見るのではなく、関わることで熱量が生まれる。

神戸女学院大学の藤岡達磨氏によると、「押し活」はマーケットに付随した現象で、使った金額で「推し」にいかに愛情をもっているかを表現し、アピールする構造になっているという。

そのため、推し活では、応援そのものが経済行動になる。グッズ購入、投げ銭、イベント参加、SNSでの拡散といったファンの行動が、そのまま価値を押し上げる。

2025年4月に株式会社ネオマーケティングが全国の15歳から69歳を対象にして行われた調査によると、何と約3人に1人が「推しがいる」と回答し、約7割が「推しにお金を使っている」と回答した。推定国内推し活市場は約3.9兆円にものぼる。この変化は、中高年にとって決して無縁ではない。むしろ、昭和の熱狂を知る世代だからこそ、その違いは鮮明に映る。

「あの頃はみんな同じものを見ていたのに、いまは何が流行っているのか分からない」──そう感じる背景には、メディア環境の変化と、個人化の進行がある。ただし、どちらが優れているという話ではない。昭和の熱狂には一体感があり、現代の推し活には自由がある。それぞれの時代の“楽しみ方”があるだけだ。

（取材・文=河合良成／ライター）

◇ ◇ ◇

推し活がもたらすマイナス面も知っておきたい。●関連記事【併せて読む】『“新体制”発足のNHKで大反響の「推し活依存」特集が見逃した「推し活」が社会に与える害悪』…も必読だ。