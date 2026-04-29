ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ5種を紹介します！

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

投入時期：2026年4月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年4月も、セガプライズから「スヌーピー」グッズが続々登場。

「スヌーピー」と「オラフ」のティッシュボックスカバーをはじめ、ぬいぐるみやマスコットなど5種類がラインナップされます☆

SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ クッキング

投入時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約25×16×29cm

種類：全1種（スヌーピー）

クッキング衣装を着たデザインの「スヌーピー」のぬいぐるみ。

コック帽と赤い蝶ネクタイがお似合いです☆

SNOOPY(TM) マスコット ふわっとカラフル

投入時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約7×7×10cm

種類：全4種（グレー、ピンク、グリーン、オレンジ）

ふんわりした生地を使用した優しいカラーのマスコット。

「スヌーピー」のマスコットのにこにこ笑顔にも癒やされます。

SNOOPY(TM) プラチナムザッカフェイスティッシュボックスカバー

投入時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約30×19×26cm

種類：全2種（スヌーピー、オラフ）

「スヌーピー」と、きょうだいの「オラフ」をデザインしたフェイス型のティッシュボックスカバー。

ふわふわもこもこの毛並みがかわいらしく、インテリアのワンポイントになってくれます☆

SNOOPY(TM) スーパーラージぬいぐるみ おすわりポーズ

投入時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約30×37×44cm

種類：全1種（スヌーピー）

おすわりポーズの「スヌーピー」をデザインした、大きなぬいぐるみ。

飾っても抱っこしてもちょうどいいサイズ感に仕上げられています。

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ おはな

投入時期：2026年4月24日より順次

サイズ：全長約11×11×15cm

種類：全4種（スヌーピー（座り）、スヌーピー（立ち）、ウッドストック、チャーリー・ブラウン）

春にぴったりなお花をコンセプトにしたデザインのぬいぐるみ。

色とりどりのお花を持った「スヌーピー」2種と「ウッドストック」「チャーリー・ブラウン」がラインナップされます。

「スヌーピー」と仲間たちをデザインした、愛嬌たっぷりなプライズ。

2026年4月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆

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