ぬいぐるみや日用雑貨、人気作品のフィギュアなど、さまざまなキャラクターグッズを展開するセガプライズ。

今回は2026年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』グッズを紹介します！

セガプライズ 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』グッズ

登場時期：2026年4月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年4月10日の公開に合わせて、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のグッズがセガプライズに登場。

普段使いできるバスタオルとクッションに、劇中シーンを切り取ったアクリルキーチェーンが展開されます！

『名探偵コナン』の原作者、青山剛昌先生によるイラストを使ったグッズにも注目です☆

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』 プラチナムザッカバスタオル2026

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約70×0.5×140cm

青山剛昌先生による、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のイラストを使ったバスタオル。

物語の重要人物となる「萩原千速」をはじめ「江戸川コナン」「横溝重悟」「世良真純」「松田陣平」「萩原研二」が描かれています。

見応えある大判サイズのバスタオルで、ブランケット代わりにも使えそうな大きさです！

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』 プラチナムザッカアートクッション2026

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約35×5×53cm

種類：全2種（青山先生作画Ver.、劇場版ビジュアルデザイン）

劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のビジュアルを使用したクッションは、2つのデザインを展開。

青山剛昌先生のイラストと、劇場版ビジュアルを使ったデザインが登場します。

裏面はタイトルロゴと印象的な白い羽が舞うデザインです☆

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』 キラキラアクリルキーチェーン2026

登場時期：2026年4月24日より順次

サイズ：全長約7×0.5×8cm

種類：全6種（江戸川コナン（場面写A）、毛利蘭（場面写B）、萩原千速（場面写C）、萩原千速（場面写D）、横溝重悟（場面写E）、松田陣平（場面写F））

場面写を使用したアクリルキーチェーンは、全6種を展開。

キャラクターの表情を切り取ったデザインで、キラキラな仕様です！

最新作の劇場公開に合わせて、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』グッズが続々ラインナップ。

セガプライズの劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』グッズは、2026年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

©2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

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