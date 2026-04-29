【愛媛県】化粧水のようなとろとろの湯「鈍川温泉」の魅力とは？ pH9.9の湯と渓谷美、山と海の幸を堪能
愛媛県今治市の「奥道後玉川県立自然公園」内、楢原山の麓に位置する鈍川（にぶかわ）温泉は、豊かな自然に抱かれた静かな温泉地です。
その歴史は古く、奈良時代に発見されたと伝えられており、藩政時代には今治藩の湯治場としてにぎわいを見せました。
泉質はラドン含有量の多い単純温泉で、とろりとしたぬめりのある肌触りが特徴です。湯上がりに肌がすべすべになることから古来より「美人の湯」として名高く、温泉ファンからは「化粧水のよう」と評されることもあります。
現在は鈍川渓谷沿いに温泉宿が点在し、せせらぎの音や野鳥のさえずりを聴きながら入浴を楽しめる「伊予の仙境」として、訪れる人々を優しく迎えています。
温泉地の中心を流れる「鈍川渓谷」は、四国の自然100選で第2位に選出されたこともある名勝地で、春の桜、夏の緑、秋の紅葉と四季折々の絶景が楽しめます。
アクティビティとしては、町営の立ち寄り湯「鈍川せせらぎ交流館」での露天風呂や、ニジマスなどの釣りを楽しめる「つりぼり鈍川ビレッジ」が人気です。
また、四国霊場第58番札所の「仙遊寺」や第57番札所の「栄福寺」、さらには日本100名城のひとつである「今治城」へのアクセスも良く、歴史巡りの拠点としても適しています。
グルメも見逃せません。山間部ならではのキジ料理や、地元の特産である「いのぶた鍋」は、季節限定で味わえる滋味（じみ）深い逸品です。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
その歴史は古く、奈良時代に発見されたと伝えられており、藩政時代には今治藩の湯治場としてにぎわいを見せました。
泉質はラドン含有量の多い単純温泉で、とろりとしたぬめりのある肌触りが特徴です。湯上がりに肌がすべすべになることから古来より「美人の湯」として名高く、温泉ファンからは「化粧水のよう」と評されることもあります。
「鈍川温泉」周辺には何がある？鈍川温泉の周辺は、自然と歴史、そして美食の宝庫です。
温泉地の中心を流れる「鈍川渓谷」は、四国の自然100選で第2位に選出されたこともある名勝地で、春の桜、夏の緑、秋の紅葉と四季折々の絶景が楽しめます。
アクティビティとしては、町営の立ち寄り湯「鈍川せせらぎ交流館」での露天風呂や、ニジマスなどの釣りを楽しめる「つりぼり鈍川ビレッジ」が人気です。
また、四国霊場第58番札所の「仙遊寺」や第57番札所の「栄福寺」、さらには日本100名城のひとつである「今治城」へのアクセスも良く、歴史巡りの拠点としても適しています。
グルメも見逃せません。山間部ならではのキジ料理や、地元の特産である「いのぶた鍋」は、季節限定で味わえる滋味（じみ）深い逸品です。
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