1兆円、毎日100万円使ったら何年でなくなる? 有吉弘行の“答え”に衝撃「すごい」「スケールデカすぎ…」
「この前、驚いたんだけど……」お笑いタレントの有吉弘行が、1兆円の“すごさ”を熱弁した――。
有吉弘行
○「弥生時代から…」「そのぐらい1兆円ってすごい」
26日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、「この前、たまたまそういう話を聞いて驚いたんだけど……」と切り出した有吉。「数字のクイズなんて絶対に出したくないんだけど。これは面白いから」と前置きしながら、「1兆円って毎日100万円使って、何年間でなくなると思う?」と質問。アシスタント陣が、「えっと50年?」「30年とか」と返すと、「2700年。弥生時代から毎日100万円使って、今なくなったよって。そのぐらい1兆円ってすごいんだよ」と語った。
正確には約2740年だが、アシスタント陣は、「すごいっすね……」と絶句。有吉が、「すごくない? マジで孫さんとか、ビル・ゲイツとか、ああいう人たちって、毎日100万円使っても、死ぬまで使い切れないんです。どうすんの? 毎日100万円よ? あげるしかないじゃん」と話すと、ロックス・千葉康介は、「すげぇ。うらやましい。スケールデカすぎます」と感嘆。タイムマシーン3号・関太も、「時給100万円とか、大谷の1秒10万円とか……。もう考えられないですね」とつぶやいていた。
【編集部MEMO】
2010年4月から放送中のラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』。有吉弘行と様々なアシスタント芸人が、軽快なトークを展開する。番組テーマは「ストレス解消性バラエティ」で、日曜夜に笑える“毒”を有吉が提供する。
有吉弘行
○「弥生時代から…」「そのぐらい1兆円ってすごい」
26日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、「この前、たまたまそういう話を聞いて驚いたんだけど……」と切り出した有吉。「数字のクイズなんて絶対に出したくないんだけど。これは面白いから」と前置きしながら、「1兆円って毎日100万円使って、何年間でなくなると思う?」と質問。アシスタント陣が、「えっと50年?」「30年とか」と返すと、「2700年。弥生時代から毎日100万円使って、今なくなったよって。そのぐらい1兆円ってすごいんだよ」と語った。
【編集部MEMO】
2010年4月から放送中のラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』。有吉弘行と様々なアシスタント芸人が、軽快なトークを展開する。番組テーマは「ストレス解消性バラエティ」で、日曜夜に笑える“毒”を有吉が提供する。