クイズで学ぶ! 鉄の魅力 第26回 【上級編】鉄のリサイクルはどのように行われているの?
車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。
鉄のリサイクルはどのように行われているの?
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使わなくなって廃棄された車や船、建物の解体現場などから出る鉄のスクラップは電気炉で溶かされ、さまざまな製品として生まれ変わります。日本で一年間につくられる約8,000万トンの鉄のうち、2,000万トン程度が鉄スクラップのリサイクルです。鉄スクラップは天然資源の少ない日本では貴重な資源なのです。
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使わなくなって廃棄された車や船、建物の解体現場などから出る鉄のスクラップは電気炉で溶かされ、さまざまな製品として生まれ変わります。日本で一年間につくられる約8,000万トンの鉄のうち、2,000万トン程度が鉄スクラップのリサイクルです。鉄スクラップは天然資源の少ない日本では貴重な資源なのです。