女優の清原果耶が、モノクロショットを公開し反響を呼んでいる。

２８日に自身のインスタグラムを更新し「皆さまいかがお過ごしでしょうか？」と書き出すと、片手で髪をかきあげておでこを見せるモノクロショットをアップ。「本日発売の『２５ａｎｓ』２０２６年６月号にてＣａｒｔｉｅｒのジュエリーを身につけさせていただきました。つい目を奪われてしまう力強さに惚れ惚れしながら撮影しました。ご興味ありましたら是非ご覧くださいませ。」と告知した。

続けて、「私はついに新しい旅が始まって、はじめての場所へ向かうのはいつだって緊張するなあ、と胃が痛くなる思いですがどうか地道にでも前に進めますように。」と願いを込めてつづった。さらに、現在上演中の舞台「レディエント・バーミン」に出演している清原は、「レディエント・バーミンについて。沢山の方々から観に行きますとご報告をいただき本当に嬉しいです、ありがとうございます☺︎」と感謝の気持ちをつづり、「数々の劇場にて皆さまとお会いできることを心から楽しみにしております。暑かったり寒かったり忙しない日々ですが、皆さまが心身共に健やかでいられますように！」とファンに呼びかけた。

この投稿には「本当に麗しくて目を奪われちゃうね、、」「綺麗です」「やばい可愛すぎる」「麗しさに心震わせております」「果耶さんのモノクロ写真は、初めて拝見したかも… いつもお綺麗ですが、モノクロやと１００マシ綺麗さ！」などのコメントが寄せられている。