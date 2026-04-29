『風、薫る』今週登場の新キャスト「オーラが別格」と話題
俳優の見上愛と上坂樹里がW主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合、土曜は1週間の振り返り／月〜金 前7：30 NHK BS・BSプレミアム4K）の第5週「集いし者たち」から登場した新キャストに注目が集まっている。
【写真】「オーラが別格」と話題の新キャスト
本作は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに、価値観も手法も異なる主人公2人の成長を描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師との向き合い方に悩みながら衝突し、やがて“最強のバディ”へと変化していく姿を追う。明治という激動の時代を背景に、型破りな2人が看護の世界へ飛び込み、人々を守るため奔走する物語だ。
生田絵梨花が演じる玉田多江は、江戸時代に奥医師を務めていた家に生まれ、医療が身近な環境で育った人物。優等生気質で意識が高く、その姿勢ゆえに周囲と衝突する一面も持つ。家族内にある事情を抱えながら養成所に入所するという役どころで、物語に新たな緊張感をもたらしている。
登場後、視聴者からは「オーラが別格」「とてもきれい」「演技が上手くて驚いた」「キャラが強い」「和装が本当に似合う」などの声が相次いだ。これまでのイメージとは異なる役柄への挑戦も注目され、作品の中でどのように存在感を発揮していくのか期待が高まっている。
【写真】「オーラが別格」と話題の新キャスト
本作は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに、価値観も手法も異なる主人公2人の成長を描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師との向き合い方に悩みながら衝突し、やがて“最強のバディ”へと変化していく姿を追う。明治という激動の時代を背景に、型破りな2人が看護の世界へ飛び込み、人々を守るため奔走する物語だ。
登場後、視聴者からは「オーラが別格」「とてもきれい」「演技が上手くて驚いた」「キャラが強い」「和装が本当に似合う」などの声が相次いだ。これまでのイメージとは異なる役柄への挑戦も注目され、作品の中でどのように存在感を発揮していくのか期待が高まっている。