お笑いコンビ「バナナマン」設楽統が２９日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。

番組では相方の日村勇紀が２８日に所属事務所の公式サイトで当面休養することを発表したことを報じた。

このニュースを受け設楽は「心配おかけしてますけど」と切り出し、「これ、日村さん、ちょっと体調…良くないって、調子悪いな、なんていうのは聞いてたんですけど。で、病院行って、お医者さんに診てもらったら、ちょっと１回ガッツリ休んだ方がいいんじゃないかってことになりまして。で、こういう発表になったんですけど」と明かした。

続けて「我々、体が資本なんでね。ここはちょっともうゆっくり休んで。ゆっくりとね体調を整えてもらって、また仕事しましょうっていうことになったんですよ」とコメントした。

さらに「でも、こういうことになるから、かなりいろんな方に連絡いただいて。芸人仲間とか普段仕事してる皆さんとかも。なんかあったら、声かけてくださいみたいな。温かい声を」と明かし「今は本当、日村さんにも言いましたけど、ゆっくりと今は休んで。体、回復に向けてゆっくりと休んでくださいとは伝えましたけど」と明かしていた。

サイトでは「バナナマン日村勇紀についてのお知らせ」と題し、「平素よりバナナマンを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と報告。

「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と明かし、「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」とつづった。

「ファンの皆さま並びに関係者の皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。引き続きバナナマン、日村勇紀への温かいご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけ、「なお、報道機関・メディアの皆さまにおかれましては、本人およびご家族への取材はご遠慮くださいますようお願い申し上げます」と配慮を求めていた。