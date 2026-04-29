タレントJOY（41）が29日、自身のインスタグラムを更新。誕生日記念で家族旅行を報告した。

今月15日に41歳の誕生日を迎えたJOY。「41歳になりました！パチパチパチ」と報告。

「今年の誕生日もmaiちゃんと娘が本当に素晴らしいバースデーにしてくれて感謝しかないよ！熱海の最っっっ高の宿に一泊してきたんだけど、部屋も温泉も料理も20000点でした」とつづった。

「誕生日の温泉は数回行ってるのですが、誰よりも娘がそれを楽しみにしていて全力で楽しんでくれるんです。その姿を見てるだけでとても幸せな気持ちになります」と記した。

「ありがたい事に仕事がとてつもなく忙しい中で、久しぶりに仕事の事も忘れてゆっくり出来ました！こういう時間を作ってくれた家族に心から感謝です ありがとう！！」とした。

「41歳になった僕もしっかり頑張っていくので皆さん応援よろしくお願いします！！いつもみんなの応援が力になってるよ」とつづった。

この投稿に、祝福の声とともに「幸せいっぱい家族 ほっこりします」「本当素敵な家族だね」「JOY ファミリーこれからも応援してます」などの声が寄せられている。